زنگ آغاز سال تحصیلی در بیجار نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح سه شنبه در مراسم بازگشایی مدارس بیجار با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر اهمیت جایگاه آموزش در پیشرفت جامعه تأکید کرد و گفت: مدرسه نخستین پایگاه ارتباط نسل جوان با جامعه است و خاطراتی که در آن شکل می‌گیرد می‌تواند آینده دانش‌آموزان را رقم بزند.

وی با اشاره به بیانات رئیس‌جمهور درباره ضرورت توجه به آموزش، سه رکن اصلی این حوزه را خانواده، معلمان و مدیران دانست و افزود: آموزش نباید صرفاً به کلاس‌های درسی محدود شود، بلکه مهارت‌های ارتباطی و نیازهای زندگی روزمره نیز باید به دانش‌آموزان منتقل شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: یقین دارم با تلاش جمعی معلمان، دانش‌آموزان و مسئولان، آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای شهرستان بیجار و کشور رقم خواهد خورد.