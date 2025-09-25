انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی در اطلاعیه‌ای گفت: در پی شنیده شدن صدای انفجار در ساختمان شماره یک اداره کل آموزش و پرورش استان، پیش از ظهر پنجشنبه در همان دقایق اولیه با اقدامات صورت گرفته توسط اداره حراست آموزش وپرورش استان، تیم‌های امنیتی، چک وخنثی سازی ونیروهای آتش نشانی در محل حادثه حاضر و نسبت به پاکسازی و ایمن سازی محیط اقدام کردند.

به اطلاع عموم مردم می‌رساند هم اکنون هیچ‌گونه نگرانی درخصوص حادثه مذکور وجود ندارد و شرایط کاملاً عادی است.

در همین حال؛ خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی اعلام کرد: بر اساس اعلام منابع آگاه، انفجار ترقه دست ساز صوتی در یک سطل زباله در محوطه آموزش و پرورش استان رخ داده است که موجب بروز صدا در ساختمان گردیده است. این حادثه تلفات و خساراتی نداشته است.

