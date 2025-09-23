به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شعبانی صبح سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان دخترانه فاطمیه و همزمان با سراسر کشور برگزار شد، با یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان حرم، گفت: مدرسه فقط محل آموزش محفوظات نیست، بلکه جایی برای یادگیری مهارت‌های زندگی، ایثار، گذشت و عشق به میهن و بزرگان است.

وی با اشاره به تأثیرات منفی دوران کرونا بر روابط دانش‌آموزان افزود: دوران کرونا باعث شد بسیاری از مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دچار آسیب شود. پس از بازگشایی مدارس، برخی دانش‌آموزان با مشکلاتی در رعایت ادب، احترام و همدلی مواجه شدند و این نقش تربیتی مدارس را پررنگ‌تر کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اعلام ثبت‌نام ۴۸۰ هزار دانش‌آموز در استان گفت: این رقم نسبت به سال گذشته کاهش یافته که بخشی ناشی از کاهش موالید و بخشی مرتبط با مهاجرت‌هاست. برای جبران این خلأ، برنامه‌ریزی‌های هدفمند انجام شده است.

شعبانی افزود: در آغاز سال تحصیلی، ۱۶ پروژه آموزشی شامل ۲۰۰ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده و ۵۶ پروژه ورزشی نیز در دست اجراست. این پروژه‌ها زمین‌های چمن مصنوعی، سالن‌های ورزشی و تجهیزات تربیت بدنی را شامل می‌شوند.

وی با هشدار نسبت به افزایش چاقی و اضافه وزن در نوجوانان پس از کرونا، توسعه ورزش همگانی را یکی از اولویت‌ها دانست و تصریح کرد: سلامت جسمانی دانش‌آموزان باید تضمین شود تا از بروز بیماری‌های قلبی و دیابت جلوگیری کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز همچنین به اهمیت مهارت‌آموزی اشاره کرد و گفت: هر دانش‌آموز باید حداقل یک مهارت تخصصی در کنار تحصیلات رسمی کسب کند تا آینده شغلی و استقلال فردی او تقویت شود.

وی شهرستان فردیس را پایلوت کشوری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی معرفی کرد و نسبت به مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مدارس و آگاه‌سازی دانش‌آموزان تأکید کرد.

شعبانی از تشکیل کارگروه توسعه هوش مصنوعی در مدارس خبر داد و افزود: «هدف ما استفاده از فناوری‌های نوین برای هدایت دانش‌آموزان به سمت مسیرهای درست و آشنایی آنان با مهارت‌های روز است.