۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

منابع صهیونیستی: تل‌آویو از آمریکا کمک خواسته است

منابع صهیونیست به نگرانی‌های روز افزون تل آویو در قبال تحرکات نظامی مصر و درخواست از آمریکا در این خصوص اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که تنش‌های روز افزون بین تل‌آویو و قاهره بر آینده توافقنامه صلح امضا شده میان ۲ طرف سایه افکنده است.

در این گزارش آمده است، توافق صلح مذکور برای نخستین بار طی ۴۶ سال گذشته با خطرات جدی رو به رو شده است. تل‌آویو با نگرانی گزارش‌های منتشر شده در خصوص استقرار نظامیان مصری نزدیک مرزهای نوار غزه را رصد می‌کند.

شبکه صهیونیستی کان نیز گزارش داد که تل‌آویو از آمریکا خواسته برای بررسی ماهیت تحرکات نظامی مصر و حجم این تحرکات در صحرای سینا وارد عمل شود.

یک مسئول صهیونیست بلندپایه نیز گفت که این حجم از تحرکات نظامی نگرانی‌های راهبردی رژیم صهیونیستی را برانگیخته است.

