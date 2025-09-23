دریافت 77 MB کد خبر 6599312 https://mehrnews.com/x396zR ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹ کد خبر 6599312 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹ راز انتخاب یک کوله پشتی سالم انتخاب یک کوله پشتی سالم و استاندارد برای دانش آموزان و دانشجویان بسیار اهمیت دارد. کپی شد مطالب مرتبط دریافت هرگونه وجه در مدارس دولتی ممنوع است توزیع ۱۳ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مناطق محروم فارس زارع:۵هزار بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان ایلام توزیع شد توزیع ۱۱۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار در مازندران برچسبها کوله پشتی مناسب دانشجویان دانش آموزان لوازم التحریر آموزش و پرورش
نظر شما