توزیع ۱۳ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مناطق محروم فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه در مراسمی ۱۳ هزار بسته لوازم التحریر با همت دفتر آستان قدس رضوی در فارس بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان توزیع شد.

جابر مهدی یار مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس، در این مراسم گفت: امسال همچون سنوات گذشته و به مناسبت شروع سال تحصیلی، دفاتر آستان قدس رضوی در استان با همکاری خیرین و خادم یاران، اقدام به تهیه و توزیع لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم کردند که در مجموع ۱۳۰۰ دانش‌آموز ابتدایی و متوسطه تحت‌پوشش این طرح قرار گرفتند.

وی ادامه داد: برای دانش‌آموزان ابتدایی ۲۶ قلم و برای دانش‌آموزان متوسطه ۲۲ قلم لوازم مدرسه تهیه و تأمین شد که ارزش مجموع این اقلام بیش از یک میلیارد تومان است. ۵۰ درصد این هزینه، معادل ۵۲۰ میلیون تومان، توسط خیرین و خادم یاران استان پرداخت شد و ۵۰ درصد دیگر نیز با مساعدت و عنایت آستان قدس رضوی تأمین گردید.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، فراهم‌کردن زمینه برابر آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق محروم استان فارس و ایجاد انگیزه و امید در آنان برای آغاز سال تحصیلی جدید است. این اقدام نتیجه هم‌افزایی خیرین، خادم یاران و مجموعه آستان قدس رضوی بوده که همواره یاری‌گر محرومان و نیازمندان هستند