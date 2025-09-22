به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه بازگشایی مدارس و با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند، قرارگاه همدلی پایگاه شهید اندرزگو مازندران با تکیه بر روحیه جهادی و همیاری مردمی، اقدام به تهیه و توزیع ۱۱۰ بسته لوازمالتحریر در مناطق محروم استان کرد.
هر بسته شامل کیف، جامدادی، انواع نوشتافزار نظیر خودکار، مداد، مداد رنگی، مدادتراش، پاککن، خطکش و پنج جلد دفتر بوده و ارزش ریالی هر بسته معادل ۱۰ میلیون ریال اعلام شده است.
این اقدام خیرخواهانه در راستای ترویج فرهنگ نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی، با مشارکت خیرین و نیکاندیشان منطقه انجام شد و موجب دلگرمی و شادی دانشآموزانی شد که در آغاز سال تحصیلی جدید نیازمند حمایت بودند.
قرارگاه همدلی شهید اندرزگو پیش از این نیز در مناسبتهای مختلف با اجرای طرحهای جهادی، خدمات متنوعی در حوزههای آموزشی، معیشتی و فرهنگی ارائه کرده است.
گفتنی است این حرکت خداپسندانه با استقبال خانوادهها و مسئولان محلی همراه بوده و از آن بهعنوان الگویی موفق در ترویج فرهنگ همدلی و مشارکت اجتماعی یاد شده است.
