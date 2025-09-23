  1. استانها
زارع:۵هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان ایلام توزیع شد

ایلام - مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، استان ایلام، از توزیع بیش از پنج هزار بسته لوازم التحریر در بین دانش‌آموزان کم برخوردار و نیازمند مناطق محروم و حاشیه نشین سطح استان خبر داد.

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر توجه جدی به معیشت مردم، اظهار کرد: با فرا رسیدن مهرماه و بازگشایی مدارس، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، با شناسایی دانش‌آموزان نیازمند با کمک گروه‌های جهادی، خانه‌های برکت احسان مستقر در محلات حاشیه شهرها و مساجد به حمایت از آنها شتافته است.

وی، با بیان اینکه بیش از ۵ هزار بسته لوازم التحریر و نوشت افزار در بین دانش‌آموزان نیازمند در سطح استان توزیع شده است، افزود: با تمام توان از دانش‌آموزان نیازمند سطح استان حمایت خواهیم کرد.

زارع، کیف، دفتر، مداد، پاک کن، مداد رنگی، جامدادی، مداد تراش و خط کش را از جمله وسایل لوازم التحریر عنوان و خاطرنشان کرد: در طول سال حمایت از دانش‌آموزان نیازمند از طریق خانه‌های برکت مستقر در محلات کم برخودار و قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد برکت استان ادامه دارد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، استان ایلام، با بیان اینکه قیمت هر پک کامل نوشت افزار توزیع شده حدوداً یک میلیون تومان است، تصریح کرد: هر آنچه در توان داشته باشیم از آینده سازان کشورمان حمایت خواهیم.

