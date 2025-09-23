  1. بین الملل
  2. اروپا
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

تدابیر امنیتی برای ترامپ، ماکرون را در ترافیک نیویورک گرفتار کرد+ فیلم

رئیس جمهور فرانسه که به منظور حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا به سر می‌برد، به علت بسته شدن خیابان‌ها برای عبور کاروان رئیس جمهور آمریکا، در ترافیک نیویورک گرفتار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، گزارش رسانه‌های محلی حاکی از آن است که خودروی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در مسیر سفارت این کشور در آمریکا، به علت بسته شدن خیابان‌ها برای عبور کاروان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ترافیک نیویورک گرفتار شد.

ماکرون که برای حضور در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، حین حرکت به سوی سفارت پاریس بود که خودروی وی به دلیل تدابیر امنیتی برای عبور کاروان ترامپ، متوقف شد.

روزنامه La Depeche فرانسه نوشت که ماکرون برای اطلاع از دلیل مسدود شدن خیابان به یکی از افسران پلیس نزدیک شد و سپس در ویدئویی در حال تماس با ترامپ دیده می‌شود و به شوخی به او می‌گوید که «حدس بزن چه اتفاقی افتاده؟ در خیابان منتظر هستم چون همه مسیر برای شما بسته شده است»!

به نوشته این رسانه، ماکرون سپس تصمیم می‌گیرد که ادامه مسیر را پیاده طی کند و حدود ۳۰ دقیقه در حال گفتگو با ترامپ خیابان‌های نیویورک را پیموده است.

