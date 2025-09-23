به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در خبری نوشت که ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ، به ترتیب رئیس جمهور اوکراین و آمریکا امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو خواهند کرد.

ترامپ امروز برای نخستین بار از زمان بازگشت به کاخ سفید و صدور فرامین اجرایی به کاهش نقش آمریکا در نهادهای بین‌المللی انجامیده است، در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

پس از دیدار رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌ایش در ماه آگوست، این دومین دیدار ترامپ و زلنسکی خواهند بود. پوتین و ترامپ ۱۵ آگوست در آلاسکا دیدار کردند؛ ملاقاتی که به انزوای مسکو در غرب پایان داد اما هیچ پیشرفتی در مسئله اوکراین به همراه نداشت.

روسیه در ماه‌های اخیر نه تنها حملات گسترده خود علیه اوکراین را تشدید کرده بلکه با ورود پهپادهای منتسب به آن(مسکو) به حریم هوایی اعضای ناتو از جمله لهستان، استونی و رومانی، به نگرانی و هراس کشورهای غربی نیز دامن زده است.

مایک والتس، سفیر تازه‌منصوب‌شده آمریکا در سازمان ملل، در موضوع نقض حریم هوایی ناتو، ضمن ابراز ابراز همبستگی گفته است که آمریکا و متحدانش از هر وجب خاک ناتو دفاع خواهند کرد.

ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی‌اش و پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، به دفعات مدعی شد که جنگ اوکراین را ظرف ۲۴ ساعت پایان خواهد داد اما هفته پیش اذعان کرد که پوتین واقعا او را ناامید کرده است!

به نوشته رویترز، انتظار می‌رود که زلنسکی در دیدار امروز، ترامپ را برای اتخاذ موضعی سختگیرانه‌تر و اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، تحت فشار قرار دهد. رویترز نوشت که زلنسکی احتمالا فردا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در تشریح مذاکرات آتی ترامپ و زلنسکی گفت که رئیس جمهور آمریکا آماده اعمال فشار بر پوتین نیست و مدعی شد که «اگر او نباشد، در جهان هیچ‌کس دیگری برای میانجی‌گری احتمالی در جنگ اوکراین، وجود ندارد»!

به نوشته ای‌اف‌پی، زلنسکی بار دیگر باید در رفتار با ترامپ محتاط باشد. ترامپ در نشست جنجالی ۲۸ فوریه در کاخ سفید، به همراه جی‌دی ونس، معاونش، رئیس جمهور اوکراین را به شدت تحقیر کرده و وی را به دلیل عدم قدردانی بابت کمک‌های نظامی و غیرنظامی آمریکا به کی‌یف، ناسپاس خواند.