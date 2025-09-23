به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک دیپلمات اروپایی بلندپایه در گفتگو با رویترز تاکید کرد که اوکراین ممکن است با توقف حمایتهای نظامی کشورهای اروپایی به دلیل کاهش حمایتهای آمریکا رو به رو شود.
وی افزود، کشورهای اروپایی میترسند که ارتشهای این کشورها با کمبود شدید نیروی انسانی رو به رو شوند. کی یف هرگز نمیتواند بدون کمکهای اطلاعاتی و سلاحهای آمریکا به این جنگ ادامه دهد.
لازم به ذکر است که ترامپ در ژوئیه گذشته از سازوکار جدید برای کمک نظامی به اوکراین شامل حمایت مالی بستههای ارسالی آمریکا به کی یف توسط هم پیمانان اروپایی در ناتو خبر داد.
این در حالی است که پوتین گفته بود سلاحهای غربی نمیتواند واقعیتهای موجود در میادین جنگ را تغییر دهد.
