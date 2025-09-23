به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل متحد، «پرابوو سوبیانتو» رئیس‌جمهور اندونزی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد: وقتی حق مشروعیت و عدالت از فلسطینی‌ها سلب می‌شود، نباید ساکت بود. ما اعزام نیرو برای حمایت از صلح در غزه را مورد تأکید قرار می‌دهیم و حاضریم دختران و پسران مان را برای صیانت از صلح به آنجا بفرستیم. فاجعه در غزه پیش چشم ما دارد اتفاق می‌افتد. آنها دارند از گرسنگی می‌میرند. آیا باید ساکت بود؟ باید عمل کرد. وضعیت غزه غم انگیز است و فلسطینیان آنجا خواستار کمک ما برای نجات خود هستند. به طور کامل از تشکیل دو دولت در فلسطین حمایت می‌کنیم و این موضوع تنها راهکار است.

رئیس‌جمهور اندونزی افزود: ما بزرگترین کمک‌کننده به نیروهای حافظ صلح هستیم و هر کاری که لازم باشد برای دستیابی به صلح در سراسر جهان انجام خواهیم داد. ما به یک سازمان ملل متحد قوی نیاز داریم و به حمایت خود از سازمان‌های بین‌المللی ادامه خواهیم داد.

«پرابوو سوبیانتو» اضافه کرد: ما می‌دانیم محرومیت از عدالت به چه معناست و در دوران استعمار در درجه پایین‌تری از سگ‌ها زندگی می‌کردیم. ما شاهد بی‌توجهی به قانون و اساسی‌ترین ارزش‌های انسانی هستیم. ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم وقتی که حتی در همین سالن هم از عدالت برای فلسطینی‌ها دریغ می‌شود. ظلم و ستم به هیچ شکلی در جهان نمی‌تواند غالب شود.

وی افزود: ما با تأثیرات مستقیم تغییرات اقلیمی، به ویژه افزایش قابل توجه سالانه سطح دریاها، روبرو هستیم. ما امسال به بزرگ‌ترین تولید برنج خود دست یافتیم و آن را به فلسطین و سایر کشورهای نیازمند ارائه می‌دهیم. ما تصمیم گرفته‌ایم که به طور واقعی با تغییرات اقلیمی مقابله کنیم، نه فقط با شعار.