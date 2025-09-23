بازداشت فردی در آمریکا به اتهام تاباندن لیزر به بالگرد ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس از بازداشت یک نفر به اتهام تاباندن لیزر به بالگرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا موسوم به «مارین وان/ Marine One» بازداشت شده است.

به نوشته این رسانه، جیکوب ساموئل وینکلر ۳۳ ساله و اهل واشنگتن دی‌سی، به تاباندن لیزر به سمت این بالگرد متهم شده است؛ جرمی که در صورت اثبات، حداکثر پنج سال حبس را در پی خواهد داشت.

آسوشیتدپرس نوشت که یک مامور گشت سرویس مخفی آمریکا در حالی که بالگرد رئیس جمهور این کشور در نزدیکی کاخ سفید در پرواز بود، وینکلر را برهنه و در حال قدم زدن در پیاده‌رو شناسایی کرد و این فرد پس از تاباندن لیزر به صورت وی، آن را به سمت بالگرد نشانه رفت و پس از بازداشت نیز دائما از ترامپ عذرخواهی می‌کرد.