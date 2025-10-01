به گزارش خبرنگار مهر، پارک کردن خودرو جلوی در منازل فقط مزاحمت نیست در شرایط اضطراری ممکن است جلوی انتقال یک بیمار به بیمارستان را بگیرد؛ تأخیر در کمکرسانی میتواند جان کسی را به خطر بیندازد.
این کار، رفتاری ناپسند و نقض حقوق شهروندی است که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای ساکنان، میتواند در مواقع بحرانی مانع کمکرسانی شود.
برای رسیدگی به این مشکل، امکان ثبت گزارش از طریق اپلیکیشن «پلیس من» فراهم شده است.
شهروندان کافی است وارد بخش خدمات راهور در اپلیکیشن شده و گزینه اعلام سد معبر را انتخاب کنند؛ سپس شماره پلاک خودرو و محل دقیق آن را روی نقشه مشخص و گزارش را ثبت کنند.
پس از ثبت گزارش، پیامکی به مالک خودرو ارسال میشود و از او خواسته میشود خودرو را در کوتاهترین زمان ممکن جابهجا کند.
اگر مالک به پیامک و تماسها بیتوجهی کند، نهاد مسؤول برای جابهجایی خودرو اقدام خواهد کرد و در صورت لزوم خودرو از طریق جرثقیل منتقل میشود.
استفاده از این سامانه به کاهش مشکلات ترافیکی، حفاظت از حقوق ساکنان و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی در مواقع اضطراری کمک میکند.
نظر شما