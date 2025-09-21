تمهیدات ترافیکی پلیس راهور هرمزگان برای بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی حیدری در این خصوص اظهار کرد: پلیس راهور با استقرار نیروهای پیاده و خودرویی در معابر اصلی و پرتردد و همچنین اطراف مدارس، به ویژه مقاطع ابتدایی و راهنمایی، ایمنی تردد دانش‌آموزان را تأمین خواهد کرد.

وی افزود: در این راستا، اجرای طرح‌های ابتکاری همچون پلیس مدرسه و همیار پلیس، ساماندهی گذرگاه‌های عابر پیاده و ایمن‌سازی معابر محدوده مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول انتظامی با اشاره به نقش مهم خانواده‌ها در کاهش بار ترافیکی، به عموم خانواده‌ها و والدین دانش آموزان توصیه کرد از انتخاب رانندگان سرویس‌های فاقد مجوز خودداری کنند و حتی‌الامکان از سرویس مدارس به‌جای خودروهای شخصی استفاده نمایند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان تصریح کرد: در صورت استفاده خانواده‌ها از وسیله شخصی، ضروری است مدیریت زمان داشته و زودتر از منزل خارج شوند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

سرهنگ حیدری با اشاره به افزایش حجم ترافیک در آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تجمع خودروهای شخصی مقابل مدارس در ساعات شروع و پایان، موجب ایجاد گره‌های ترافیک و انسداد معابر می‌شود که بهترین راهکار برای کاهش این مشکلات، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و رعایت حقوق عابران پیاده به ویژه دانش‌آموزان است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان با توجه به تراکم ترافیک روزهای اول بازگشایی مدارس به عموم رانندگان توصیه کرد حتماً و ضرورتاً برابرمقررات رانندگی کنند تا از بروز هرگونه تصادف جلوگیری شود و در صورت وقوع تصادف خسارتی برابر ماده ۸۹ آئین نامه رانندگی سریعاً خودروها را به کنار معبر هدایت و از انسداد خیابان جدا خودداری کنند و اگر طرفین تصادف قبول می‌کنند که کدامیک مقصر هستند و سقف خسارت کمتر از ۵۲ میلیون تومان باشد نیازی به حضور پلیس در صحنه نبوده طرفین می‌توانند بدون کروکی با مراجعه به بیمه نسبت به دریافت خسارت اقدام نمایند در غیر این صورت در کنار معبر منتظر کارشناس پلیس باشند.