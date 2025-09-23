خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ایمنی و سلامت دانش‌آموزان در مسیر بین خانه و مدرسه، به‌عنوان حلقه‌ای حیاتی در فرایند آموزش، همواره از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و متولیان آموزشی بوده است. در این میان، سرویس‌های مدرسه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین وسایل حمل‌ونقل دانش‌آموزی، نقش انکارناپذیری ایفا می‌کنند.

استان لرستان، باتوجه‌به شرایط خاص جغرافیایی و پراکندگی جمعیتی، وابستگی قابل‌توجهی به این سرویس‌ها دارد. بااین‌حال، کیفیت ارائه این خدمات و میزان پایبندی به استانداردهای ایمنی، نیازمند بررسی و واکاوی دقیق است.

داشتن گواهینامهٔ معتبر و صلاحیت اخلاقی، سلامت فنی خودرو، رعایت ظرفیت مجاز و سرعت مطمئنه، پایبندی به مسیر مشخص و زمان‌بندی دقیق، پرس‌وجو از سابقهٔ راننده و خودرو از طریق دیگر والدین، گرفتن استعلام از پلیس راهور در مورد سوابق تخلفات راننده، استعلام از پلیس راهور برای اطمینان از نداشتن سابقهٔ تخلفات حادثه‌ساز، بررسی سابقهٔ کیفری راننده و تأیید صلاحیت خودرو باید از سوی رانندگان و خانواده‌ها باید طور حتم موردتوجه جدی قرار بگیرند.

ثبت‌نام رانندگان در سامانه «سپند»

مسعود ارمغان، مسئول حمل‌ونقل و بار شهرداری خرم‌آباد نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در قالب کارگروه ماده ۱۸ که شهرداری خرم‌آباد و سازمان حمل‌ونقل آن به‌عنوان دبیر این کارگروه، از اردیبهشت‌ماه اقدامات را در این راستا در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی را در خصوص بحث سرویس مدارس، رانندگان و دانش‌آموزانی که در سامانه پیش‌بینی‌شده، ثبت‌نام کرده‌اند، برگزار کرده است.

وی عنوان کرد: جلسات در این رابطه برگزار شده، قیمت‌های سرویس‌های مدارس مصوب و به تصویب شورای اسلامی شهر خرم‌آباد رسیده است.

مسئول حمل‌ونقل و بار شهرداری خرم‌آباد در ادامه سخنان خود در سامانه ثبت‌نام «سپند» با دانش‌آموزی که رانندگان در آن ثبت‌نام می‌کنند، ضوابطی تعیین شده که به خانواده‌ها این اطمینان داده شود که فرزندان آنها سفر ایمنی را خواهند داشت.

هر راننده باید ۳ استعلام داشته باشد

ارمغان با بیان اینکه خوشبختانه امسال با همکاری آموزش‌وپرورش، پلیس‌راه و پلیس راهنمایی‌ورانندگی در قالب ماده ۱۸ اقدامات خوبی انجام شده است، تصریح کرد: از ابتدای شهریورماه ما شروع به ثبت‌نام رانندگان کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه استعلامات لازم برای هر راننده اخذ می‌شود، گفت: رانندگانی که از سوی سازمان حمل‌ونقل شهرداری به مدیران مدارس و خانواده دانش‌آموزان معرفی می‌شوند، باید استعلامات سه‌گانه را اخذ کرده باشند.

مسئول حمل‌ونقل و بار شهرداری خرم‌آباد، ادامه داد: این استعلامات سه‌گانه شامل بی مارس‌های مسری، سوءپیشینه و بیماری‌های روحی و روانی هستند.

ارمغان با تأکید بر اینکه پس از طی این استعلامات یک لوگو برای سرویس‌های مدارس صادر می‌شود تا پلیس به‌راحتی بتواند آن را تشخیص بدهد، این لوگو در کنار شیشه صندلی عقب ماشین قرار می‌گیرد، افزود: همچنین سه گشت بازرسی و نظارت در خرم‌آباد داریم که طی سال تحصیلی دانش‌آموزان در کنار خانواده‌ها هستند.

راننده باید پروانه فعالیت داشته باشد

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه برای سال تحصیلی جدید، تقریباً بالای ۸۵ درصد از رانندگان در سامانه «سپند» ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: خواهش ما از خانواده‌های عزیز این است که قبل از اینکه قراردادی را با سرویس‌های مدارس منعقد کنند، حتماً به این اطمینان برسند که راننده دارای پروانه فعالیت باشد، این پروانه فعالیت، تأیید صلاحیت آن راننده است.

مسئول حمل‌ونقل و بار شهرداری خرم‌آباد، بیان داشت: مدارسی هستند که اقدام به معرفی رانندگان بدون پروانه فعالیت به خانواده‌ها می‌کنند، در این راستا با آموزش‌وپرورش ما صحبت کرده‌ایم و گزارش‌هایی را نیز ارسال کرده‌ایم، پیگیری صورت‌گرفته و تذکرات به مدیر مدرسه داده شده است.

ارمغان با بیان اینکه مدارسی که به سرویس مدارس نیاز دارند حتماً با ما مکاتبه داشته باشند تا در این بازه زمانی کمی که باقی‌مانده، سرویس مدرسه را در اختیارشان قرار دهیم، عنوان کرد: ما مشکلی برای تأمین سرویس مدارس نداریم.

پیش‌بینی طرح‌های تشویقی برای رانندگان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌بینی طرح‌های تشویقی برای رانندگانی که در سامانه «سپند» ثبت‌نام کرده‌اند، بیان داشت: دوگانه‌سوز کردن خودروها یکی از این طرح‌های تشویقی است که ما در سال گذشته ۴۵۰ دستگاه وسیله نقلیه را به‌صورت رایگان دوگانه‌سوز کردیم. برای هر دستگاه وسیله نقلیه بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان اعتبار ما هزینه کردیم.

مسئول حمل‌ونقل و بار شهرداری خرم‌آباد، تصریح کرد: اختصاص لاستیک دولتی یکی دیگر از این طرح‌های تشویقی برای رانندگان است، برای همه خودروها در اتحادیه تاکسی‌رانی لاستیک موجود است. این لاستیک‌ها باقیمت دولتی در اختیار رانندگان عزیز قرار خواهد گرفت.

ارمغان، ادامه داد: همچنین با یکی از بانک‌ها در حال رایزنی برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و با سود چهار درصد به این رانندگان هستیم.

تخلفات به سامانه ۱۳۷ گزارش داده شود

وی افزود: شهرداری خرم‌آباد سامانه شبانه‌روزی ۱۳۷ را دارد، خانواده‌ها و مردم می‌توانند نظارت، پیشنهادها و همچنین گزارش‌های تخلف را به این سامانه اعلام کنند. در صورت گزارش هر گونه تخلف به طور حتماً بازرسان ما در کمترین زمان ممکن موضوع را پیگیری خواهند کرد.

فرضی پور رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دراین‌رابطه به بسته تشویقی در نظر گرفته شده است.

فرضی پور، افزود: همه رانندگان واجد شرایط سرویس مدارس که برچسب سرویس مدارس را داشته باشند که برچسب نشان از سلامت ماشین و همچنین راننده است، یک «سی‌ان‌جی» رایگان که مبلغ ریالی آن حدود ۱۵ میلیون تومان است را ما در اختیارش قرار خواهیم داد.

‌سرویس‌های مدارس باید به پلیس معرفی شوند

سرهنگ یدالله نادری سرپرست پلیس‌راه لرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جلسه شورای ترافیک استان با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، مقرر کردیم که همه مدیران مدارس سرویس‌هایی که قرار است دانش‌آموزان را جابه‌جا کنند به پلیس‌راه حوزه محل معرفی کنند.

وی عنوان کرد: یک فرم، صورت‌جلسه و تفاهم‌نامه‌ای با شرایطی از جمله ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت همه قوانین و مقررات از طرف راننده، تذکر و گوشزد سایر مقررات به سرنشینان و دانش‌آموزان باید پیش‌بینی شود.

سرپرست پلیس‌راه لرستان، بیان داشت: این موارد از سوی پلیس مورد الزام قرار می‌گیرد، صورت‌جلسه تنظیم می‌کنیم و عزیزان همکار بنده که به‌صورت شبانه‌روز بر اجرای این موضوع مهم نظارت خواهند کرد.

سرهنگ نادری، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از این سرویس‌های مدارس توسط وسایل نقلیه عمومی مانند ون، مینی‌بوس و تاکسی انجام می‌شود، اینها موظف هستند که حتماً نسبت به ضوابط، قوانین و مقررات پایبندی داشته باشند.

وی افزود: حقیقتاً ما نمی‌توانیم ایمنی را فدای هیچ مقوله‌ای کنیم، با هیچ عزیزی دراین‌خصوص مسامحه نخواهیم داشت.

بنابراین، گزارش، امنیت سرویس‌های مدارس در لرستان، نه محصول یک عامل واحد که نتیجهٔ هم‌افزایی سه ضلع مثلث رانندگان متعهد، خانواده‌های هوشیار و مدیران مسئول است. راننده‌ای که قانون را رعایت می‌کند تنها زمانی می‌تواند ضامن ایمنی باشد که خانواده با گرفتن استعلام و نظارت مستمر، حساسیت خود را نشان دهد و مدیر مدرسه بادقت در انتخاب پیمانکار و ایجاد کانال‌های شفاف ارتباطی، بستر این مشارکت را فراهم آورد. به طور خلاصه، می‌توان گفت: ایمنی دانش‌آموزان، خریدنی نیست؛ بلکه با تعهد، نظارت و مسئولیت‌پذیری جمعی ساخته می‌شود.