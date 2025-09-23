محافظت از ماهواره ها به بهای منفجر کردن سیارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این درحالی است که احتمال اندک برخورد این سیارک با ماه در ۲۰۳۲ تخمین زده می شود و هدف از این اقدام کاهش خطر نابودی ماهواره‌ها بر اثر بقایای چنین برخوردی است.

قبلا تصور می شد احتمال اندکی وجود دارد که این صخره فضایی که ۲۰۲۴YR۴ نامیده می شود، با زمین برخورد کند. مشاهدات بعدی صخره مذکور به طول ۶۵ متر نشان داد احتمال برخورد آن با زمین قابل چشم پوشی است اما همچنان امکان برخورد آن با ماه وجود دارد.

تخمین های مسیر سیارک حاکی از آن است که تا دسامبر ۲۰۳۲ میلادی احتمال برخورد آن با سطح ماه چهار درصد است و پیش بینی می شود در محل برخورد دهانه ای با قطر یک کیلومتر به وجود می آید. محققان قبلا تخمین می زدند ۲۰۲۴YR۴ ابری از زباله های فضایی ماه با وزن بیش از ۱۰۰ هزار کیلوگرم به وجود بیاورد که ممکن است طی چند روز به سمت زمین کشیده شود و ماهواره‌های در مدار زمین را برای سال‌ها در معرض برخورد شهاب‌واره‌ها قرار دهد.

ستاره شناسان و برخی از کارشناسان ناسا برای اجتناب از این احتمال پیشنهاد کرده اند سیارک مذکور را به عنوان بخشی از اقدامی که «ماموریت اختلال جنبشی» نامیده می شود، منفجر کنند.

این تحقیق سه ماموریت بالقوه انجام شناسایی بیشتر از شهاب‌سنگ، منحرف‌سازی این سنگ فضایی، و تکه‌تکه کردن آن با استفاده از ابزارهای انفجاری را ارزیابی کرده است.

پژوهشگران گزینه های پیشرانشی مختلف با استفاده از فضاپیماهای فعلی و همچنین نسخه های جدید را بررسی کردند. آنها همچنین جدول زمانی که هر کدام از این ماموریت ها به سیارک می رسد را ارزیابی کردند. سیارک مذکور هم اکنون بیش از ۳۷۹ میلیون مایل با زمین فاصله دارد.