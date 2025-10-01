کپسول فضایی سمی در آرژانتین سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این سیلندر بزرگ که حدود ۱.۷ متر طول دارد و از فیبرهای پرمانند سیاه رنگ پوشیده شده در مزرعه ای واقع در پورتو تیرول کشف شد.

پس از آنکه رامون ریکاردو گونزالس کشاورز منطقه این کشف عجیب را به پلیس گزارش داد، یک گروه خنثی سازی بمب در محل حاضر شد. به گفته پلیس این محفظه از فیبر کربن ساخته شده و بسیار سمی است.

وی در ادامه افوزد: این مخزن مملو از هیدرازین( Hydrazine) که به عنوان سوخت موشک به کار می رود، بود.

به گفته مقامات به نظر می رسد این محفظه هنگام ورود دوباره به اتمسفر زمین دچار خراش شده و سوخته و علاوه بر آن یک شماره سریال روی آن هک شده است.

پلیس روبن لیانزا مدیر مرکز تحقیقات آئرواسپیس آرژانتین کمک خواست که وی مخزن را شناسایی کرد و هشدار داد در صورت لمس شدن ممکن است غبار سمی آزاد کند.

تصاویری که در شبکه های اجتماعی محلی دست به دست می شوند، مقامات را در حالیکه تجهیزات محافظتی پوشیده اند، در محل سقوط شی نشان می دهد. به گفته کارشناسان کپسول احتمالا یک مخزن سوخت سبک به نام COPV است.

ناسا از چنین ابزارهایی برای نگهدار مایعات با فشار بالا برای پیشرانش و همچنین آزمایش های علمی و غیره استفاده می کند. پلیس منطقه را در پورتو تیرول تحت کنترل دارد و به ساکنان بر اساس توصیه نیروی هوایی هشدار داد احتمالا قطعات بیشتری از آسمان سقوط کند.