خطر ماهواره های استارلینک که از آسمان می بارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، جاناتان مک داول ستاره شناس مرکز هاروارد اسمیتسونیان در حوزه اخترفیزیک در آمریکا اعلام کرده در ۲۰۲۵ میلادی به طور متوسط روزانه بین یک تا دو ماهواره استارلینک از مدار خارج میشوند.
در حالیکه اسپیس ایکس خوشه اینترنت ماهوارهای خود را گسترش میدهد، پیش بینی میشود روند خروج از مدار ماهوارهها به ازای هر روز افزایش یابد. ویدئوهایی از سقوط ماهوارههای استارلینک به زمین در هفتههای اخیر در شبکههای اجتماعی منتشر شده و نگرانیهایی درباره خطرات آنها برای ساکنان کره خاکی به وجود آورده است.
هم اکنون حدود ۲۰ هزار شیء در مدار زمین ردیابی میشوند که ۱۲ هزار موارد آنها ماهوارههای فعال هستند. از این تعداد نیز ۸۵۰۰ ماهواره متعلق به استارلینک هستند. عمر ماهوارههای مذکور حدود پنج سال است و آنها طوری طراحی شده اند تا قبل از رسیدن به زمین به طور کامل در اتمسفر بسوزند. بنابراین هرچند این رویدادها هشدار دهنده به نظر می رسند اما خطرناک نیستند.
مک داول هشدار داد اشیای دیگری که وارد اتمسفر زمین میشوند، تهدید قابل توجهی به شمار میروند زیرا اپراتورهایشان آنها را کنترل نمیکنند. او در یک مصاحبه گفت: هر چند ماه یکبار گزارشی منتشر میشود مبنی بر اینکه یکی از تجهیزات فضایی که به اتمسفر بازگشته، بهصورت قطعهای قابل توجه از زباله فضایی روی زمین سقوط کرده است. هرچندسال یک بار این زبالهها به سمت ساکنان زمین سقوط میکنند و خوشبختانه به کسی برخورد نکرده است. تا به اکنون بسیار خوش شانس بودیم اما این وضعیت طولی نمیکشد.
ماهوارههای استارلینک که از مدار خارج میشوند ممکن است برای انسانها خطرناک نباشند، اما به گفته مکداول آنها همچنان میتوانند مشکلاتی ایجاد کنند.
