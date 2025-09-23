معاون وزیر علوم خواستار فراهم سازی زیرساخت های آموزش ترکیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، در نشست مجازی رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که با هدف هماهنگی برای آغاز سال تحصیلی جدید، در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت با حضور معاونان و مدیران ستادی برگزار شد، با اشاره به ضرورت مدیریت شرایط موجود با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، خواستار فراهمسازی زیرساختهای آموزش ترکیبی شد.
وی همچنین بر انجام ارزیابیهای مستمر نیمسال تحصیلی تأکید کرد.
تکمیل و توسعه پایگاههای اطلاعات و مدارک تحصیلی دانشجویان جدیدالورود
سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، همچنین بر لزوم حضور مسئولان در فضاهای دانشجویی، توجه به تغذیه با استفاده از رستورانهای مکمل، جذب دانشجویان بینالمللی و تکمیل و توسعه پایگاههای اطلاعات و مدارک تحصیلی دانشجویان جدیدالورود و فارغالتحصیلان تأکید کرد.
وی استفاده از ظرفیت دانشجویان برای ایجاد فضای امیدبخش از طریق مسابقات ورزشی را ضروری دانست و تشکیل شوراهای صنفی را بازوان پرتوان و از ارکان مهم مدیریت دانشگاه برشمرد.
در ادامه مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، از تسویه کسری بودجه دانشگاهها خبر داد و گفت: مطالبات استادان و همچنین پاداش پایان خدمت آنها و کارکنان پرداخت شده است.
هیچ دانشگاهی با کسری بودجه وارد سال ۱۴۰۴ نشد
وی با اشاره به تحقق درآمد اختصاصی دانشگاهها بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان، افزود: بودجه تغذیه دانشجویان به طور کامل پرداخت شده و هیچ دانشگاهی با کسری بودجه وارد سال ۱۴۰۴ نشد.
پندار با بیان اینکه در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ وضعیت مطلوبی داشتیم، خاطرنشان کرد: دانشگاهها ۴۱ درصد، مراکز رشد ۳۹ درصد و پارکها نیز ۴۰ درصد رشد اعتبارات داشتهاند. ظرفیتهای خوبی در بودجه دیده شد و ردیف ۵۰۰ میلیاردی برای استخدامهای جدید در نظر گرفته شد و امسال نیز ۱۰۰ درصد بودجه دانشگاهها محقق میشود.
وی خاطرنشان کرد: ۳۰ واحد خوابگاهی باید تا پایان برنامه کامل شود و در نهایت مسکن دانشگاهیان و مولدسازی دانشگاهها از دیگر اقداماتی است که پیگیری میکنیم.
