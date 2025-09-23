  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

زمان بازی والیبال ایران و جمهوری چک مشخص شد

زمان بازی والیبال ایران و جمهوری چک مشخص شد

تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان باید رو در روی تیم ملی جمهوری چک قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، دیدارهای مرحله نخست حذفی قهرمانی مردان جهان با هشت دیدار در روزهای شنبه تا سه‌شنبه ۲۹ شهریور تا یکم مهرماه پیگیری شد.

تیم‌های ترکیه، لهستان، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان، آمریکا، جمهوری چک و ایران با شکست حریفان خود در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مرحله دوم حذفی صعود کردند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

* ترکیه ۳ – هلند یک (۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹)

* لهستان ۳ – کانادا یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۴)

* آرژانتین صفر – ایتالیا ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

* بلژیک ۳ – فنلاند صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۱)

* بلغارستان ۳ – پرتغال صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۳)

* آمریکا ۳ – اسلوونی یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰)

* تونس صفر – جمهوری چک ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

* ایران ۳ – صربستان ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۹)

برنامه مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به قرار زیر است:

چهارشنبه دوم مهر

ساعت ۱۱؛ ایتالیا – بلژیک

ساعت ۱۵:۳۰؛ لهستان – ترکیه

پنج‌شنبه سوم مهر

ساعت ۱۱؛ ایران – جمهوری چک

ساعت ۱۵:۳۰؛ بلغارستان – آمریکا

کد خبر 6599702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها