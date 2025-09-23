زمان بازی والیبال ایران و جمهوری چک مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، دیدارهای مرحله نخست حذفی قهرمانی مردان جهان با هشت دیدار در روزهای شنبه تا سه‌شنبه ۲۹ شهریور تا یکم مهرماه پیگیری شد.

تیم‌های ترکیه، لهستان، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان، آمریکا، جمهوری چک و ایران با شکست حریفان خود در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مرحله دوم حذفی صعود کردند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

* ترکیه ۳ – هلند یک (۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹)

* لهستان ۳ – کانادا یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۴)

* آرژانتین صفر – ایتالیا ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

* بلژیک ۳ – فنلاند صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۱)

* بلغارستان ۳ – پرتغال صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۳)

* آمریکا ۳ – اسلوونی یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰)

* تونس صفر – جمهوری چک ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

* ایران ۳ – صربستان ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۹)

برنامه مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به قرار زیر است:

چهارشنبه دوم مهر

ساعت ۱۱؛ ایتالیا – بلژیک

ساعت ۱۵:۳۰؛ لهستان – ترکیه

پنج‌شنبه سوم مهر

ساعت ۱۱؛ ایران – جمهوری چک

ساعت ۱۵:۳۰؛ بلغارستان – آمریکا