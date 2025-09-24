به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران با هدایت روبرتو پیاتزا پس از عبور از مرحله یک‌هشتم نهایی و شکست مقتدرانه صربستان در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵، برای دومین بار در تاریخ خود موفق شد به جمع هشت تیم برتر جهان صعود کند. این موفقیت در شرایطی به دست آمد که تیم ایران کار سختی را از مرحله گروهی آغاز کرده بود و با شکست ۳ بر یک مقابل مصر روبه‌رو شد؛ نتیجه‌ای که نشان داد حتی تیم‌های مدعی هم در آغاز رقابت‌های جهانی ممکن است با چالش مواجه شوند.

با این حال، ایران توانست به سرعت روند خود را اصلاح کند. در دومین دیدار گروهی شاگردان پیاتزا توانستند تونس را ۳ بر یک شکست دهند و با کسب اولین پیروزی خود روحیه و اعتماد به نفس لازم را به دست بیاورند. سرنوشت صعود ایران در دیدار سوم و پایانی مرحله گروهی رقم خورد؛ جایی که تیم ایران در یک مسابقه پرهیجان و دراماتیک مقابل فیلیپین ۳ بر ۲ به برتری رسید و از حذف زودهنگام نجات پیدا کرد. این بازی نشان داد ملی‌پوشان ایران قادرند در شرایط فشار و استرس بالا عملکرد خود را به بهترین شکل ارائه دهند.

در مرحله یک‌هشتم نهایی، ایران با مصاف صربستان، یکی از قدرت‌های سنتی والیبال اروپا نشان داد که توانایی مدیریت بازی‌های حساس را دارد. ایران در این دیدار که پنج ست طول کشید، با نمایش فنی دقیق و روحیه بالا در نهایت ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و حضور خود در جمع هشت تیم برتر جهان را قطعی کرد. این پیروزی، علاوه بر ثبت یک نتیجه تاریخی به تیم اعتماد به نفس و انگیزه مضاعف برای ادامه مسابقات داد.

در سوی دیگر، تیم جمهوری چک نیز مسیر دشواری تا این مرحله طی کرده و توانسته با نمایش‌هایی قدرتمند خود را به مرحله یک‌چهارم نهایی برساند. چک در مرحله گروهی ابتدا صربستان را ۳ بر صفر شکست داد و با این پیروزی بزرگ نشان داد که می‌تواند حریفان سنتی اروپا را به چالش بکشد. در دیدار دوم این تیم مقابل برزیل با نتیجه مشابه ۳ بر صفر شکست خورد، اما در دیدار پایانی گروهی با پیروزی ۳ بر صفر مقابل چین، صعود خود به مرحله یک‌هشتم نهایی را قطعی کرد. در مرحله بعد، چک توانست تونس را نیز ۳ بر صفر شکست دهد و با آمادگی بدنی بالا و انرژی بیشتر، خود را به جمع هشت تیم برتر جهان برساند.

تاریخچه تقابل ایران و جمهوری چک

تیم‌های ملی والیبال ایران و جمهوری چک تاکنون تنها یک بار در رقابت‌های بین‌المللی به مصاف یکدیگر رفته‌اند. در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۴ جمهوری چک با نتیجه ۳ بر ۱ ایران را شکست داد. در این مسابقه، جمهوری چک با نتایج ست‌های ۲۵–۱۷، ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۱ و ۲۵–۲۰ ایران را شکست داد.

با توجه به تاریخچه تقابل‌ها و وضعیت کنونی تیم‌ها، دیدار پیش‌روی ایران و جمهوری چک در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان، رقابتی حساس و تعیین‌کننده خواهد بود.

ایران با انگیزه بالا و تجربه بین‌المللی، به دنبال جبران شکست گذشته است، در حالی که جمهوری چک با ترکیب جوان و پرانرژی خود قصد دارد روند پیروزی‌هایش را ادامه دهد. این مسابقه می‌تواند یکی از جذاب‌ترین و پرهیجان‌ترین دیدارهای این دوره از مسابقات باشد.

دیدار پیش‌روی ایران و جمهوری چک روز پنج‌شنبه سوم مهرماه ساعت ۱۱ صبح برگزار خواهد شد. نکته کلیدی در این دیدار، تمرکز کامل شاگردان پیاتزا برابر جمهوری چک است. دیداری که می‌تواند سرنوشت یک افتخار تاریخی برای والیبال ایران را رقم بزند.