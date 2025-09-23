شریفی: برای مردم ایران می جنگیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شریفی در پایان بازی با تیم ملی والیبال صربستان اظهار داشت: از همه هواداران ایرانی که در سالن حضور داشتند، تشکر میکنم و امیدوارم در بازی بعدی هم با حضور خودشان در سالن از ما حمایت کنند.
او ادامه داد: ما اینجا هستیم تا برای مردم ایران بجنگیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در آخرین مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای قهرمانی جهان امروز (سهشنبه یکم مهر) از ساعت ۱۵:۳۰ در مانیل فیلیپین به مصاف تیم صربستان رفت با پیروزی ۳ بر ۲ برابر این حریف راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.
