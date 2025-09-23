  1. ورزش
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

شریفی: برای مردم ایران می جنگیم



کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت: امیدوارم حمایت مردم از ما ادامه دار باشد تا ما بتوانیم آنها را خوشحال کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شریفی در پایان بازی با تیم ملی والیبال صربستان اظهار داشت: از همه هواداران ایرانی که در سالن حضور داشتند، تشکر می‌کنم و امیدوارم در بازی بعدی هم با حضور خودشان در سالن از ما حمایت کنند.

او ادامه داد: ما اینجا هستیم تا برای مردم ایران بجنگیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در آخرین مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان امروز (سه‌شنبه یکم مهر) از ساعت ۱۵:۳۰ در مانیل فیلیپین به مصاف تیم صربستان رفت با پیروزی ۳ بر ۲ برابر این حریف راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

