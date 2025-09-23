پیاتزا: باید فورا ریکاوری کنیم؛ وقت جشن گرفتن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی ۳ بر ۲ تیم ملی والیبال ایران مقابل صربستان در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان اظهار داشت: در سطح خیلی، خیلی پایینی بودیم چون میتوانستیم خیلی بهتر بازی کنیم. در ست اول، دوم و سوم ما در انتهای ست پیش بودیم و این تجربهای است که باید در زمین مسابقه آن را پشت سر بگذاریم.
او ادامه داد: ما ۱۱ بازیکن کاملاً جدید داریم و آنها نمیتوانند کاملاً زبان درونی من در والیبال را بفهمند. به همین دلیل کمی از آنها ناامید شدم، اما در پایان دیدم همه واقعاً خوشحال هستند.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: من هم خوشحالم، اما همه میدانند که این بازی فقط یک مسابقه بود و بازی دور بعد بزرگتر خواهد بود. من از قبل جشن گرفتن را متوقف کردهام و آنها باید فوراً جشن را کنار بگذارند، زیرا تیم بعدی به اندازه ما خسته نیست. بنابراین فرصت کمتری برای استراحت داریم و باید ذهن خود را برای بازی آماده کنیم.
