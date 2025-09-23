  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

پیاتزا: باید فورا ریکاوری کنیم؛ وقت جشن گرفتن نیست

پیاتزا: باید فورا ریکاوری کنیم؛ وقت جشن گرفتن نیست

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: بازیکنان باید فورا ریکاوری کنند تا برای دیدار مقابل جمهوری چک آماده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی ۳ بر ۲ تیم ملی والیبال ایران مقابل صربستان در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان اظهار داشت: در سطح خیلی، خیلی پایینی بودیم چون می‌توانستیم خیلی بهتر بازی کنیم. در ست اول، دوم و سوم ما در انتهای ست پیش بودیم و این تجربه‌ای است که باید در زمین مسابقه آن را پشت سر بگذاریم.

او ادامه داد: ما ۱۱ بازیکن کاملاً جدید داریم و آنها نمی‌توانند کاملاً زبان درونی من در والیبال را بفهمند. به همین دلیل کمی از آن‌ها ناامید شدم، اما در پایان دیدم همه واقعاً خوشحال هستند.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: من هم خوشحالم، اما همه می‌دانند که این بازی فقط یک مسابقه بود و بازی دور بعد بزرگ‌تر خواهد بود. من از قبل جشن گرفتن را متوقف کرده‌ام و آن‌ها باید فوراً جشن را کنار بگذارند، زیرا تیم بعدی به اندازه ما خسته نیست. بنابراین فرصت کمتری برای استراحت داریم و باید ذهن خود را برای بازی آماده کنیم.

کد خبر 6599741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها