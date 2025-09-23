به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، تیم ملی ایران امروز (سه‌شنبه یکم مهرماه) در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در مانیل به مصاف صربستان رفت.

تیم ملی والیبال ایران در این دیدار سه بر دو به پیروزی رسید و به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها صعود کرد.

لوبوریچ بازیکن شماره ۱۶ صربستان با کسب ۲۷ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم ایران نیز علی حاجی‌پور و مرتضی شریفی با کسب ۲۳ پوئن، بهترین بازیکنان والیبال کشورمان بودند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۱۱ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۷ پوئن در حمله، ۱۳ امتیاز در دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۲۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال صربستان نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۰ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۹ امتیاز حمله، ۱۳ دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۲۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه سوم مهر در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می‌رود.