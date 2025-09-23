  1. جامعه
  2. شهری
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

تأمین منابع مالی مهم‌ترین رکن توسعه زیرساخت‌های شهری است

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، تأمین منابع مالی را به عنوان مهم‌ترین رکن و پیش‌نیاز توسعه زیرساخت‌های شهری برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تخصصی درآمد کلانشهرهای کشور با حضور معاون شهردار تهران، دبیرکل کلانشهرهای کشور، نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مدیران کل تشخیص و وصول درآمد کلانشهرها برگزار شد.

در ابتدای جلسه، سجاد محمدعلی‌نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، تأمین منابع مالی را به عنوان مهم‌ترین رکن و پیش‌نیاز توسعه زیرساخت‌های شهری برشمرد و بر ضرورت توجه به خلق فرصت‌های جدید و منابع درآمدی پایدار اشاره کرد.

در ادامه مدیران کل تشخیص و وصول درآمد کلانشهرها، ظرفیت‌های بالقوه درآمدی شهرداری‌ها را بیان کردند. چالش‌های وصول مطالبات از دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور از دیگر موضوعات مورد طرح در جلسه اخیر بود. همچنین عملکرد سامانه‌های ثبت درآمدها و مطالبات شهرداری‌ها مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت.

محمدعلی‌نژاد معاون شهردار تهران نیز در بخش دیگری به تلاش مدیریت شهری پایتخت برای پیگیری مطالبات کلانشهرها و رایزنی‌های لازم با مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و شورای عالی استان‌ها در این زمینه اشاره کرد و تصمیم‌های حاصل از هم‌افزایی مدیران کلانشهرها را تسهیل‌کننده برخی چالش‌ها در امور اجرایی شهرها برشمرد.

حق‌لطفی نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جلسه اخیر نیز از انعکاس دغدغه‌های مدیران درآمدی کلانشهرها و به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی برای تحقق مطالبات ایشان خبر داد.

