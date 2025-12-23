علی نژاد: حدود ۹۱ درصد بودجه شهرداری محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلی نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورا و در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه مسیر رشد در بخش درآمدی شکل گرفته است، اظهار کرد: هر ماه که جلوتر می‌رویم، درآمدها افزایش می‌یابد و میانگین کلی درآمدها رو به رشد است و در آبان ماه نیز شاهد افزایش درآمدها بودیم.

وی همچنین تصریح کرد: میزان درآمد مهرماه در امسال ۳۰ همت بیشتر از مهرماه سال قبل بوده است؛ این در حالیست که امسال با جنگ مواجه بودیم اما با تلاش‌هایی که صورت گرفت رشد درآمدها را شاهد هستیم.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه وضعیت شهرسازی نیز در حال رسیدن به نقطه پایدار است، خاطرنشان کرد: به صورت منظم جلسات درآمدی را با مناطق و حوزه شهرسازی برگزار می‌کنیم. تمام ردیف‌های اعتباری در جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه ما تمام پیگیری خود را انجام می‌دهیم که اعداد درج شده در ردیف‌ها محقق شود، گفت: حدود ۹۱ درصد بودجه ما محقق شده و درصد جذب به صورت صعودی پیش می‌رود.

وی ادامه داد: برداشت ما این است که درآمد بیش از رقم مصوب خواهد بود. بر اساس روند صعودی درآمدها این برداشت را داریم که رقم محقق شده بیش از این باشد.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه اولویت ما پرداخت به موقع حقوق کارکنان است، یادآور شد: از ابتدای سال تلاش بر این بود که روز بیست و پنجم هر ماه حقوق کارکنان پرداخت شود و حتی جنگ ۲۳ خرداد رخ داد و ما ۲۵ خردادماه حقوق را پرداخت کردیم.

وی با اعلام اینکه نزدیک به ۹۵ درصد اعتبار تخصیصی به مناطق محقق شده است، تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که بر اساس حجم اقدامات صورت گرفته، اعتبارات را در بخش‌های مختلف محقق کنیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در تلاش هستیم که دو هزار واحد پارکینگ تا پایان امسال از سوی شهرداری تهران به پارکینگ‌های پایتخت اضافه شود، گفت: گزارش ریالی تخصیص اعتبار برای ساخت پارکینگ را نیز ارائه خواهیم کرد.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر تعریفی تحت عنوان تراکم شناور نداریم، تصریح کرد: هیچ مجوزی تحت عنوان تراکم شناور صادر نمی‌شود.