تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش

تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران اعلام کرد: عملیات لایروبی انهار و کانال‌ها در مناطق ۲۲ گانه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران از آغاز عملیات لایروبی انهار و کانال‌های شهری به منظور آمادگی برای فصل بارش خبر داد.

جعفری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به مناطق شهرداری گفت: از اواخر مردادماه، لایروبی انهار در سطح مناطق اعم از انهار بسته و روباز و همچنین کانال‌های سرپوشیده و روباز آغاز شده است.

وی افزود: معاونان خدمات شهری در مناطق به‌صورت روزانه اجرای این عملیات را رصد می‌کنند تا اقدامات به شکل کامل و مؤثر انجام شود.

مدیرکل خدمات شهری در ادامه با تأکید بر آمادگی شهرداری برای مواجهه با بارش‌های احتمالی فصلی اظهار کرد: تجهیزات و امکانات مورد نیاز زمان بارندگی فراهم شده و به پیمانکاران نکات لازم برای آمادگی حداکثری منتقل شده است. امیدوارم فصل بارش خوبی داشته باشیم و ما هم بتوانیم به شهروندان خدمت کنیم.

مینا یاری

