تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران از آغاز عملیات لایروبی انهار و کانالهای شهری به منظور آمادگی برای فصل بارش خبر داد.
جعفری با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای لازم به مناطق شهرداری گفت: از اواخر مردادماه، لایروبی انهار در سطح مناطق اعم از انهار بسته و روباز و همچنین کانالهای سرپوشیده و روباز آغاز شده است.
وی افزود: معاونان خدمات شهری در مناطق بهصورت روزانه اجرای این عملیات را رصد میکنند تا اقدامات به شکل کامل و مؤثر انجام شود.
مدیرکل خدمات شهری در ادامه با تأکید بر آمادگی شهرداری برای مواجهه با بارشهای احتمالی فصلی اظهار کرد: تجهیزات و امکانات مورد نیاز زمان بارندگی فراهم شده و به پیمانکاران نکات لازم برای آمادگی حداکثری منتقل شده است. امیدوارم فصل بارش خوبی داشته باشیم و ما هم بتوانیم به شهروندان خدمت کنیم.
نظر شما