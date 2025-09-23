به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه مراسم جشن ملی برای قهرمانی کشتی ایران در رقابتهای جهانی گفت: خیلی خوشحالم به مراسم کشتی آمده بودم. آقای دبیر و شهرداری تهران دعوت کردند و توفیق بود که حضو داشته باشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: دیدن این همه شور و نشاط خیلی خوب بود. اینکه پرچم ما بالا برود مهم است. دوستداران و وطن دوستان خوشحال میشوند و شاید عده بسیار اندکی هم نپسندند ولی من معتقدم عموم مردم خوشحال هستند.
تاج در پاسخ به اینکه آیا قول جشن اینچنینی برای فوتبال میداد، گفت: صعود ما به جام جهانی خودش توفیق است. همین که همواره جزو کشورهایی هستیم که صعود کرده ایم خوشحال کننده است ولی باید انشالله امسال اتفاقی در جام حهانی بیفتد که در گذشته رخ نداده است. انتظار مردم همین است و من هم دیدگاهم همین موضوع است. آقای قلعهنویی روی همین موضوع کار میکند.
او تاکید کرد قلعهنویی دیروز با من صحبت کرد و گفت مطمئن هستیم از این گروه بالا میرویم. خوشحالم از صحبتهایی کهدر مجموعه تیم ملی فوتبال است. باید تلاش کنیم بازیهای خوب و حمایت و بازسازی و هرکاری که میشود برای تیم ملی انجام دهیم.
