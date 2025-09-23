به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین صحبت‌های خود هرگونه گمانه زنی در خصوص برکناری امیر قلعه نویی را از سرمربیگری تیم ملی ایران در فاصله نزدیک به ۹ ماه تا شروع جام جهانی ۲۰۲۶ تکذیب کرد و عنوان داشت: «او در حال ترمیم کادر فنی است و ان‌شاءالله کادر را بهتر خواهد کرد. با این وجود، قلعه‌نویی تا جام جهانی و حتی بعد از جام جهانی سرمربی تیم ملی خواهد بود».

صحبت‌هایی که پس از نتایج ضعیف تیم ملی ایران در تورنمنت کافا کمتر کسی فکر می‌کرد با حمایت قاطعانه تاج از قلعه نویی همراه شود اما رئیس فدراسیون موضع خود را در این خصوص اعلام کرد تا حالا پرونده تغییر سرمربی به تغییر کادر فنی تبدیل شود.

قلعه نویی که از زمان حضور دوباره در رأس کادر فنی تیم ملی ایران سعید الهویی، آنتونیو مانیکونه، رحمان رضایی و آندرانیک تیموریان را به عنوان دستیار و آلین دینکا را به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها در اختیار دارد پیش از این قصد داشت افشین قطبی را به کادر فنی خود اضافه کند اما این اتفاق اجرایی نشد تا او پس از جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا نیز با همان نفرات در مسیر صعود به جام جهانی قدم بردارد.

اگرچه قلعه نویی توانست یکی از صعودهای مقتدرانه تیم ملی ایران به جام جهانی فوتبال را رقم بزند اما باز هم نقد از عملکرد فنی او و بازی با تیم‌های نه چندان مطرح آسیا در مسیر صعود مطرح شد تا همه منتظر بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های قدرتمند برای تعیین عیار واقعی قلعه نویی باشند.

حالا قلعه نویی با اطمینان خاطری که تاج به او داد می‌خواهد روی نیمکت تیم ملی بنشیند اما نشستن او با جدا شدن چند چهره همراه خواهد بود.

سرمربی تیم ملی ایران باید از بین گزینه‌هایی همچون سعید الهویی، آن دو تیموریان و رحمان رضایی نفراتی را حذف کند تا جا برای حضور افراد جدید باز شود. او که مشاوره‌های هومن افاضلی هم چندان در کافا به کمکش نیامد به خوبی می‌داند باید مغز متفکر جدیدی را کنار خود داشته باشد تا نتایج قابل قبولی در جام جهانی ۲۰۲۶ بگیرد.

پروژه تقویت کادر فنی تیم ملی ایران گرچه با جدایی قلعه نویی فعلاً همراه نیست اما برخی همراهان همیشگی او احتمالاً قربانی نتایج ضعیفی خواهند شد که اخیراً گرفته شده است. این در حالی است که پس از تورنمنت کافا احتمال تغییر سرمربی تیم ملی هم مطرح شده بود اما برخی تلاش‌ها و اتفاقات پشت پرده، مهدی تاج را ناچار کرد با سرمربی فعلی به مسیر جام جهانی ادامه دهد.