زاکانی: سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری احداث خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی مرکز ملی فوتبال که صبح امروز دوشنبه ۳۱ شهریور انجام شد، اظهار داشت: مفتخرم که در آغاز هفته دفاع مقدس در جمع خوب و صمیمی فوتبالی‌ها حضور دارم و امروز گرد هم آمده‌ایم تا با افتخار مقدمه کارهای بزرگ‌تری را در برنامه داشته باشیم.

او ادامه داد: تاج نکته‌ای را به نقل از رهبر انقلاب اسلامی یادآور شد که ایشان گفته‌اند: «تمام سلطه آمریکا از هر توفیقی که ایران داشته باشد، ناراحت می‌شود.» این توفیق می‌تواند در هشت سال دفاع مقدس باشد یا در جنگ ۱۲ روز اخیر که اکنون خانواده محترم شهید باغداری نیز به نمایندگی از ایشان در جمع حضور دارند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: جا دارد از همین‌جا به علیرضا دبیر بابت قهرمانی‌های کشتی فرنگی و آزاد در جهان تبریک بگویم و به کشتی‌گیرانی که مانند خورشید می‌درخشند تبریک عرض کنم که پرچم ایران بالا بود و حتی بالاتر رفت. آمریکا خوشش نمی‌آید که فوتبال ما خوش درخشش داشته باشد و ان شاالله سال آینده هم به خوبی خواهد درخشید. زحماتی که تاج، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر مرکز ملی کشیده‌اند، بر همه مبرهن است.

زاکانی خاطر نشان کرد: جوان ایرانی سکوی افتخار را یکی پس از دیگری با غیرت، افتخار و پشتکار فتح می‌کند. روزی که فوتبال نوجوانان ایران مقابل برزیل به موفقیت در جام جهانی رسید، کسی باور نمی‌کرد چنین درخششی رقم بخورد. در فوتبال بزرگسالان و فوتبال ساحلی نیز همین‌طور است. این‌ها را گفتم تا بدانیم این افتخارات کمک بزرگی به برجستگی هویت ایرانی و شکل‌دهی سبک زندگی درست می‌کند.

او افزود: در حقیقت، کوچک‌ترین هزینه‌ای که در حوزه ورزش شود، دیگر لازم نیست در جای دیگری هزینه کنیم. ما در ورزش سرمایه‌گذاری می‌کنیم و خبری از هزینه نیست؛ ورزش مانند آموزش و پرورش است که سرمایه‌گذاری می‌کنیم. از تمام مسئولان شهرداری بابت همکاری‌هایشان تشکر می‌کنم.

شهردار تهران افزود: اگر خدا بخواهد، ما سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری احداث خواهیم کرد؛ یکی از آن‌ها اختصاصی ویژه بانوان خواهد بود، دیگری برای جانبازان و معلولان و ورزشکاران با نیازهای خاص در نظر گرفته می‌شود و دیگری نیز برای مجموعه‌های مختلف استفاده خواهد شد. در این امر، لکه‌گذاری کرده‌ایم و مکان‌ها مشخص شده تا به نوعی کل شهر با این ظرفیت‌ها معطوف شود.

او در پایان تصریح کرد: تمام این کارهایی که انجام شده و می‌شود، در مقابل عرق جبین ورزشکاران هیچ است و من برای صدمین بار از همه تشکر می‌کنم. خوشحالم که خدا توفیق داد تا خدمت کنم و امیدوارم شاهد توفیق‌های روزافزون باشیم.