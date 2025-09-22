تاج: تعداد زمین های ما مثل دوران کی روش نیست/ شهرداری کمک حال بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مراسم افتتاحیه پروژههای عمرانی مرکز ملی فوتبال گفت: هفته دفاع مقدس را خدمت تمام عزیزان تبریک عرض میکنم.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: تعبیری از زاکانی دارم که اگر ماشینش خراب باشد آن را هل میدهد و برایش مهم نیست ماشین چه کسی است و رانندهاش کیست. نگاه او به مرکز ملی فوتبال نگاه خوبی است. به هر جهت هیچ پدیدهای در دنیا مثل فوتبال نیست.
مهدی تاج ادامه داد: پیش بینی فیفا تماشای ۶ میلیارد نفری بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ است. کشورهایی داریم که بیشترین هزینه را در آسیا انجام میدهند. قطر، امارات و عربستان پر هزینه هستند اما ما با مربی داخلی صعود کردیم.
رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: خبرنگاران میدانند زمانی بود که یک زمین چمن استاندارد نداشتیم و کی روش تیم خود را به زمین دیگری برای تمرین میبرد اما اکنون ۴ زمین بسیار استاندارد داریم و رختکنهایی که امروز افتتاح شد. این برای کشور و مملکت است. فوتبال در این سطح گسترده، بیننده دارد و نزدیک یک میلیون نفر را به ورزشگاهها در هر هفته میبریم.
او درباره پروژههای عمرانی تاکید کرد: هتل فوتبال را داریم که به کمک شهرداری بود و اکنون هم رختکنهای کنار هر زمین چمن را داریم. اولویت بندیهای شهرداری نسبت به مسئولیتهای اجتماعی اش واقعاً گسترده و اثربخش است.
