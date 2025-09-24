به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست؛ سرتیپ دوم ستاد علی قاسم پور رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست و حسین وزیری رئیس مرکز پشتیبانی و منابع انسانی سازمان در دفتر فرماندهی یگان حفاظت دیدار و گفتگو کردند.

سردار رستگار در این دیدار صمیمی از تلاش‌های ارزشمند کارکنان یگان حفاظت که با سخت کوشی و احساس مسئولیت، از امانت نسل‌های آتی حفاظت و حراست می‌کنند یاد کرد و حفاظت از محیط زیست را از افتخارآمیزترین خدمات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

فرمانده یگان حفاظت سازمان از تعامل فی مابین کلانتری‌ها و نیروهای پلیس و محیط بانان در موضوع کشف تخلفات محیط زیستی و پیگیری آن پیرو دستورات مقام قضائی نام برده و خواستار ارتباط بیش از پیش این نیروها شد و اظهار داشت که تخلفات مربوطه با همکاری هر دو نیرو به نتیجه خواهید رسید و این تعامل را قوت قلبی برای محیط بانان دانست.

سردار قاسم پور نیز بر لزوم آموزش مستمر محیط بانان در کشف جرم و سلاح اشاره داشت و همکاری نیروی پلیس با یگان حفاظت سازمان محیط زیست در مباحث تخصصی از جمله تکمیل و نوشتار گزارشات اولیه و سایر مراحل تکمیل پرونده برای ارجاع به محاکم قضائی و همچنین آمادگی اعزام پلیس تخصصی کوهستان را برای کمک به محیط بانان در مناطق تحت حفاظت سازمان اعلام کرد.

در ادامه حسین وزیری رئیس مرکز پشتیبانی و منابع انسانی سازمان نیز از تعامل میان کارکنان سازمان و یگان حفاظت استقبال نموده و ابراز داشت که در جهت ایجاد تعامل بیشتر و آشنایی نیروهای پلیس با حوزه خدمتی و جغرافیایی کارکنان سازمان و به ویژه محیط بانان، مرکز آمادگی هرگونه همکاری و هماهنگی با نیروهای پلیس را دارد.