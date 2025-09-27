به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست طی پیامی به مناسبت روز سرباز از نقش ارزشمند سربازان در دفاع از کیان کشور و حفاظت از مواهب طبیعی، تجلیل کرد.
متن پیام تبریک سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست به مناسبت روز سرباز به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موهبتی بزرگ و الهی است و مردان جوان این مرز و بوم با افتخار لباس مقدس سربازی بر تن نموده و از کیان کشور عزیزمان دفاع میکنند.
تاریخ پر افتخار ایران اسلامی یادآور روزهای بزرگ و غرور انگیز و لحظههای حساس و سرنوشت سازی است که بر پیشانی آن نام سربازان میدرخشد و کشور ما همواره صحنه رشادت، ایثار و دلاوریهای مردان جوانی بوده است که جان عزیزشان را در طبق اخلاص نهاده و در حراست از مرزها و کیان این خاک پاک عاشقانه استقامت کردهاند.
خدمت سربازی در یگان حفاظت محیط زیست و حفاظت از انفال الهی و مواهب خدادادی، صیانت از کشور و میهن اسلامی و امانت داری و خدمت به نسلهای آینده است.
اینجانب فرارسیدن روز سرباز را به تمامی سربازان قهرمان ایران اسلامی و به ویژه سربازان غیور یگان حفاظت محیط زیست کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و برخود لازم میدانم از زحمات شبانهروزی سربازان یگان حفاظت سازمان محیط زیست کمال سپاس و قدردانی را نمایم.
سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست
نظر شما