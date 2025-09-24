به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در حکمی، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای را به سمت دبیری این شورا منصوب کرد.

این شورا که به استناد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی (مصوب ۱۳۹۶) تشکیل شده است وظیفه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی‌های کلان، تنظیم‌گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت در اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی را برعهده دارد.

وظایف اصلی دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل اجرای موارد مندرج در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و آئین‌نامه‌های مربوطه و همچنین برنامه‌ریزی برای تشکیل و هماهنگی جلسات شورا و پیگیری مصوبات آن است.