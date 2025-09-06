به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح رویداد ملی توربو فروش (افتتاح سلسله نشست‌های آموزش کسب و کار و فروش اینترنتی ویژه مربیان و مهارت آموزان سازمان فنی و حرفه‌ای) که امروز در دانشگاه جنگ برگزار شد، گفت: این رویداد مهم امروز در بیش از ۶۰ شهر ایران آغاز شد که تنها یک رویداد آموزشی نیست.

وی با بیان این که این رویداد دارای چندین ویژگی مهم آموزشی است، تاکید کرد: اطلاع رسانی درست پیرامون این موضوع در پیشبرد اهداف آن مهم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در بازاریابی الکترونیکی از ظرفیت‌های شرکت‌های پیشرو استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم دسترسی تولیدکنندگان مشاغل خرد و خانگی به ویژه زنان سرپرست خانوار را به بازارها گسترش دهیم.

میدری ادامه داد: افرادی که در این زمینه آموزش می‌بینند، می‌توانند محصولات خود را به راحتی عرضه کنند و به بازار دیجیتال متصل می‌شوند و محدودیت‌ها در این راستا کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: استفاده از شرکت‌های پیشرو یکی از سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا از بتوانیم کیفیت خدمات دولتی را افزایش دهیم.



تاکنون ۶۰ شهر به طرح کار و فن متصل شده‌اند

همچنین غلامحسین محمدی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این رویداد ملی عنوان کرد: مدل کاروفن یکی از طرح‌های این سازمان است که با همکاری فروشگاه‌های خرده فروشی آنلاین انجام می‌شود.

وی افزود: اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ و استفاده از شرکای اجتماعی یکی از اهداف این طرح است.

محمدی تصریح کرد: تاکنون ۶۰ شهر به این طرح متصل شده‌اند که تا پایان سال به کل شهرهای ایران تسری می‌یابد.

در این رویداد ملی امیر سرتیپ حسین ولی وند زمانی، فرمانده دانشگاه جنگ خواستار افزایش مهارت آموزی در دانشگاه‌های کشور شد و گفت: هم اکنون اصل کار، مهارت است بنابراین جوانان باید مهارت بیاموزند.

