به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار «تحول در حکمرانی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای برای پیشبرد نوآوری و رشد مهارت‌ها با هدف تحول در حکمرانی آموزش‌های مهارتی» به همت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و با مشارکت یونسکو-یونیووک و دفتر یونسکو در تهران و حمایت مالی آژانس همکاری بین‌المللی کره‌جنوبی (کوییکا)، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه در مرکز تربیت مربی فنی‌وحرفه‌ای، برگزار می‌شود.

این سمینار آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و یکصد نفر از منتخبین مربیان، رؤسای مراکز، مدیران و کارشناسان با هدف شناسایی روندهای جهانی و ملی TVET و مقایسه با برنامه‌های مهارت‌آموزی ایران، به‌کارگیری الگوهای حکمرانی موفق در آموزش فنی‌وحرفه‌ای (مانند سیستم دوگانه آلمان، تضمین کیفیت، آموزش در محیط کار، راهنمایی شغلی) و به‌روزرسانی راهبردهای نهادی مرکز تربیت مربی فنی‌وحرفه‌ای و سازوکارهای تضمین کیفیت برای نهادینه‌کردن نوآوری برگزار می‌گردد.

بر اساس این گزارش، سمینار آموزشی مذکور درواقع اولین گام از پروژه ۵ ساله نوآوری در مرکز تربیت مربی فنی‌وحرفه‌ای ایران و تمرکز اصلی آن بر حکمرانی، فناوری‌های نو و ارتباط نزدیک‌تر با بازار کار است. همچنین، ارتقای توان مدیریتی و رهبری مدیران، تجهیز مدیران برای حمایت از نوآوری‌های پژوهشگران و مدرسان، ایجاد سازوکارهای همکاری میان مدیران، پژوهشگران و مدرسان ارشد و نهادینه‌کردن فرهنگ تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد از نتایج مورد انتظار این سمینار در نظر گرفته شده است.

در روز نخست این سمینار کارگاه‌های آموزشی روندهای جهانیTVET، پاسخ به نیازهای بازار کار و جامعه، معرفی آکادمی مهارت‌های جهانی یونسکو و روز دوم، تجربه حکمرانی در سیستم TVET آلمان، ادغام هوش مصنوعی درTVET، نقش نهادهای دولتی و اجتماعی آلمان و درس‌آموخته‌ها برای ایران، برگزار می‌شود.

این کارگاه آموزشی درواقع بخشی از مأموریت یونسکو، یونیووک و آژانس همکاری بین‌المللی کره‌جنوبی برای حمایت از کشورها در گذار به آموزش فنی‌وحرفه‌ای مدرن تعریف شده و در ایران می‌تواند موجب آشنایی مربیان، رؤسای مراکز، مدیران و کارشناسان با تجربه‌های جهانی و برنامه‌های اصلاحی در به روزرسانی اندوخته‌های علمی و مهارتی‌شان شود.