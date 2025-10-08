به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور برای پنجمین سال متوالی، به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و به منظور شناسایی، بررسی و معرفی آثار برتر ملی (مکتوب و الکترونیکی) پژوهشگران، اساتید و دانشجویان، کارشناسان، مربیان و مدرسان در ۹ بخش برگزار می‌شود.

اساتید، دانشجویان، پژوهشگران حوزه مهارتی برون‌سازمانی و کارکنان، کارشناسان و مربیان سازمان شامل استانی، ستادی، مرکز ملی تربیت مربی و متقاضیان آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای آزاد می‌توانند در این جشنواره مهارتی شرکت کنند.

ترویج فرهنگ مهارت آموزی، ارتقا، توسعه و ترویج پژوهش‌های مهارت‌محور در جامعه، توسعه آموزش‌های مهارتی با بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی، حمایت از توسعه مطالعات و تولید محصولات فکری و تحول‌آفرین در امر مهارت‌آموزی، بهره‌گیری از دستاوردهای پژوهشی در حل مسائل و چالش‌های سازمان و بررسی نیازهای جدید و آتی و ایجاد تصمیم گیری‌های منطقی و هوشمند از طریق پژوهش و تجلیل از کارکنان و فعالان و پژوهشگران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره‌ است.