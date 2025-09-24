به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه رسمی ارسال شده توسط «نبیل الفاخی» مدیر عامل اتحادیه تنیس روی میز آسیا (ATTU) به کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز به عنوان عضو هیئت ژوری این دوره بازی ها انتخاب شده است.

به گفته مدیرعامل اتحادیه تنیس روی میز آسیا اعضای هیئت داوران بر اساس تجربه گسترده، صداقت بی‌نقص و مشارکت‌های قابل توجه در ورزش انتخاب شده‌اند.

در متن نامه ارسالی به فدراسیون تنیس روی میز ایران آمده است:

«ما با خوشوقتی انتصاب رسمی هیئت داوران را اعلام می‌کنیم. این پنل برجسته از کارشناسان، بالاترین استانداردهای عدالت، بی‌طرفی و کیفیت را در طول رقابت‌ها تضمین خواهد کرد»

اعضای هیئت داوران مسابقات تنیس روی میز بازی های آسیایی به این شرح است:

* مهرداد علی‌قارداشی (ایران)

* ناتاوت رونگوس (تایلند)

* شانکر گوتام (نپال)

* سجاد باقیر (عمان)

* ایچیرو هوسینو (ژاپن)

قارداشی در بازی های آسیایی ۲۰۲۳ هانگژو هم عضو هیئت داوران تنیس روی میز بود.