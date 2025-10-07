به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی تنیس روی میز، رده بندی بازیکنان این رشته را اعلام کرد. این رده بندی در حالی به روز رسانی شده که طی روزهای آینده رقابت های قهرمانی آسیا در هند آغاز می شود و به همین منظور تیم های ملی مردان و زنان ایران امروز (سه شنبه ۱۵ مهر) عازم محل برگزاری این مسابقات می شوند.

برخی از ملی پوشان اعزامی ایران به هند در رده بندی جدید با سقوط مواجه شده اند و از جمله نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی که هر یک ۲ پله سقوط کرده اند. در بخش زنان هم ندا شهسواری با سقوط ۱۷ پله ای مواجه شده است.

جایگاه پینگ پنگ بازان ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز به این شرح است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۸۲ ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۱۳۷ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۶۰ ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۱۶۳ ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۲۲۴ ایستاده است

بخش زنان

* شیما صفایی: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۱۸۲ ایستاده است

* ندا شهسواری: این بازیکن با ۱۸ پله سقوط در رده ۲۴۹ ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با ۴ پله صعود در رده ۲۷۱ ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۴۴ پله صعود در رده ۳۰۵ ایستاده است

* ستایش ایلوخانی: این بازیکن با ۵ پله صعود در رده ۳۹۶ ایستاده است