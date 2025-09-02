قارداشی: موتور نوشاد روشن شده؛ به کسب سهمیه دوبل المپیک امیدوارتر شدیم

مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تنیس روی میز ایران در رقابت های فیدر چک که با کسب ۲ مدال طلا و نقره انفرادی و دوبل توسط نوشاد عالمیان و ترکیب برادران عالمیان همراه بود، ابراز امیدواری کرد که استمرار این موفقیت ها منجر به دستاوردهای بزرگی همچون کسب سهمیه المپیکی دوبل و حتی مدال آوری در این بخش بازی های المپیک و جهانی شود.

وی با تاکید بر اینکه رقابت های فیدر چک در سطح بالایی برگزار شد، گفت: با این حال عملکرد نمایندگان ایران و به ویژه برادران عالمیان قابل توجه بود کمااینکه در بخش انفرادی نفر ۴۴ دنیا مغلوب نیما شد و نوشاد هم بسیاری از دیدارهایش را بدون واگذاری گیم، تمام کرد. نوشاد حریفانی با سبک های بازی مختلف را شکست داد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز به دیدار فینال نوشاد عالمیان با حریفی از هند اشاره داشت و ادامه داد: هند همیشه جزو کشورهای مدعی در تنیس روی میز است و حتی برای ایران به نوعی گربه سیاه به حساب می آید. نوشاد برابر نماینده این کشور خیلی باهوش و با تجربه کار کرد. مدتی است که نوشاد عالمیان در دیدارهایش به ثبات خوبی رسیده است و در فیدر چک هم نشان داد که موتورش روشن شده است و کسی هم نمی تواند آن را خاموش کند. او در تکنیک ها خیلی خود عمل کرد.

نوشاد عالمیان در بخش انفرادی فیدر چک قهرمان شد

قارداشی با اشاره به اینکه نیما عالمیان در دیدارهای انفرادی نوشاد، او را کوچ می کرد، گفت: نیما و نوشاد شناخت خوبی از توانمندی های یکدیگر دارند و در این رویدادها می توانند راهنمای خوبی برای هم باشند. فدراسیون اعزام جمیل لطف الله نسبی را برای هدایت بازیکنان در برنامه داشت اما نتوانستیم برای او ویزا بگیریم. با حضور نیما در دیدارهای انفرادی و کمک هایش، بخشی از جای خالی این مربی پُر شد.

وی همچنین با بیان اینکه عملکرد پینگ پنگ بازان در فیدر چک قطعاً روی رنکینگ جدیدشان تاثیرگذار خواهد بود، افزود: بر این موضوع تاکید دارم که جایگاهی که امروز نمایندگان ایران در رنکینگ جهانی در اختیار دارند جایگاه واقعی آنها نیست. گاهی به خاطر شرایط اعزام ها و غیبت پینگ پنگ بازان کشورمان در مسابقات، آنها از نظر امتیازی از بازیکنان دیگر کشورها عقب می مانند و همین باعث سقوط شان می شود اما من اطمینان دارم شرایط همینگونه باقی نمی ماند کمااینکه که در رده بندی اخیر هم بازیکنان کشورمان ارتقاهای خوبی داشتند.

قارداشی با تاکید بر حمایت فدراسیون تنیس روی میز از بازیکنان مختلف خاطرنشان کرد: امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی که در مسابقات فیدر چک عملکردش قابل قبول بود و … همگی مورد حمایت فدراسیون هستند. اکثر بازیکنان در لیگ دیگر کشورها مشغول بازی هستند با این حال برای لیگ داخلی به گونه ای برنامه ریزی می کنیم که هم ما از وجودشان استفاده کنیم و هم فرصتی برای درآمدزایی دوباره آنها مهیا شود. این بخشی از حمایت های فدراسیون به حساب می آید.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با ابراز رضایت از پیشروی تیم دوبل برادران عالمیان تا فینال فیدر چک و مدال نقره به دست آمده تصریح کرد: در بخش بازی های دونفره کسب سهمیه برای بازی های المپیک را دنبال می کنیم و عملکردی که ترکیب برادران عالمیان در چک داشت، ما را نسبت به تحقق این هدف امیدوارتر کرد.

تیم دوبل برادران عالمیان نایب قهرمان فیدر چک شد

وی تاکید کرد: قرار است برای المپیک لس آنجلس، بخش دوبل هم به مسابقات تنیس روی میز اضافه شود. هدف مان این است که سهمیه این بازی ها را بگیریم و حتی با توجه به شرایطی که ترکیب نوشاد و نیما دارد، این امید را هم داریم که بتوانیم صاحب مدال جهانی و المپیک در این بخش شویم. تیم دوبل برادران عالمیان در بازی های هانگژو با شکست تیم های چین تایپه و ژاپن به مدال تاریخی برنز رسید. حالا هم در فیدر چک نایب قهرمان شد.

قارداشی با تاکید بر تاثیرگذاری رنکینگ جهانی در تحقق اهداف و ابراز امیدواری نسبت به کسب جایگاه های زیر ۵۰ دنیا به واکنش وزیر ورزش نسبت به مدال های کسب شده در فیدر چک اشاره داشت و گفت: وزیر ورزش این موفقیت ها را به بنده تبریک گفت و خواستار پیگیری آنها با شیب تندتر و سرعت بیشتر شد. خوشبختانه بودجه ما در وزارت ورزش رشد داشته است و این شرایط را با توجه به عملکردی که در هانگژو داشتیم و همچنین در پیش بودن بازی های اسلامی، در کمیته هم داریم. فقط امیدواریم تا اسفند این افزایش بودجه محقق شود تا درکنار تلاشی که خودمان برای جذب منابع غیردولتی داریم، بتوانیم مسیرمان را مصمم تر دنبال کنیم.