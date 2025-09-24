به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس نروژ می‌گوید که در حال تحقیقات درباره انفجاری در نزدیکی سفارت تل‌آویو در خیابانی در مرکز اسلو، پایتخت این کشور است.

به گفته پلیس، پس از تحقیقات درباره این انفجار، نیروهای خنثی‌سازی بمب بعد از کشف دومین وسیله انفجاری در محل حادثه، اقدام به انفجار کنترل‌شده کردند.

براساس گزارش‌ها، این انفجارها که در نزدیکی یک دانشگاه و حدود ۵۰۰ متری کاخ سلطنتی نروژ و سفارت اسرائیل رخ داد، هیچ مصدوم یا قربانی‌ای نداشته است.

مقامات نروژ در اقدامی نادر برای شهروندان اسلو پیامکی ارسال کرده و نسبت به وقوع انفجار هشدار دادند.

دومین وسیله انفجاری یک «نارنجک دستی نظامی» به نظر می‌رسید و به گفته برایان اسکوتنس، یک نفر در ارتباط با این حادثه بازداشت شده و پلیس به طور گسترده در حال جمع‌آوری اطلاعات است.

شبکه «تی‌وی ۲» و روزنامه «آفتن‌پوستن» نروژ گزارش داده‌اند که یک نوجوان ۱۳ ساله بازداشت شده است. این حادثه چند روز پس از انتشار گزارش‌ها درباره رویت پهپادهای غول‌پیکر در نزدیکی فرودگاه‌های اسلو و کوپنهاگ رخ داده است.