۲۰۰ هزار آواره و صدها کشته و زخمی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس کمیته بین المللی تحقیقات درباره سوریه در گزارش خود در نشست شورای حقوق بشر اعلام کرد که درگیری‌های رخ داده در سویدا در ژوئیه ۲۰۲۵ باعث آوارگی ۲۰۰ هزار غیرنظامی و کشته و زخمی شدن صدها تن دیگر شد.

همچنین تاکید شده که توافق امضا شده میان تروریست‌های حاکم بر سوریه و نیروهای کرد سوریه دموکرات شکست خورده و درگیری‌های اخیر نگرانی‌ها را نسبت به تشدید خشونت‌ها در سایه حضور هزاران داعشی در این کشور برانگیخته است.

در این گزارش همچنین آمده است که تجاوزات رژیم صهیونیستی علی سوریه تشدید شده و این حملات باعث برجای ماندن ویرانی‌های گسترده و تلفات در میان غیرنظامیان شده است.

در گزارش مذکور تصریح شده است که تل آویو به نقض حاکمیت سوریه و اشغال مناطق جدید در جنوب این کشور ادامه می‌دهد.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه نه تنها حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور متوقف نشده بلکه درگیری‌های داخلی باعث به راه افتادن جوی خون در سوریه شده است.