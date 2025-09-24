به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این تسهیلات در استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، هرمزگان، اصفهان، خراسان جنوبی، یزد، لرستان، تهران و خوزستان پرداخت شده است.

امسال بیشترین تعداد تسهیلات پرداختی حوادث غیرمترقبه توسط بانک مسکن در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، فارس و هرمزگان بوده است.

بانک مسکن به‌عنوان نهاد مالی تخصصی در حوزه مسکن و ساخت‌وساز، با رعایت کامل ضوابط بانک مرکزی، در شرایط بحرانی در کنار مردم ایستاده و با پرداخت تسهیلات هدفمند، نقش خود را در کاهش تبعات ناشی از حوادث طبیعی به خوبی ایفا کرده است.

ادامه این سیاست حمایتی، علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، موجب تثبیت جایگاه بانک مسکن به‌عنوان یکی از همراهان قابل اعتماد مردم در شرایط دشوار شده است.

این گزارش می‌افزاید، بانک مسکن در دولت چهاردهم، ۲۱۳۶ فقره تسهیلات جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی، معادل ۱۱۸۸ میلیارد ریال، به هموطنان پرداخت کرده است.