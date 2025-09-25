تأمین مالی ۳۴۳ میلیارد تومانی پروژه ۶۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن رشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، در بازدید امروز وزیر راه و شهرسازی از نهضت ملی مسکن رشت، استاندار گیلان، نمایندگان مجلس در شهرهای رشت و خمام، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان، مدیرکل بنیاد مسکن گیلان و مدیرشعب بانک مسکن گیلان نیز حضور داشتند.

تامین مالی ۱۸۵ همتی نهضت ملی توسط بانک مسکن در کل کشور

عضو هیات مدیره بانک مسکن در حاشیه این بازدید، با بیان اینکه بانک مسکن از آغاز نهضت ملی مسکن، به صورت فعال و گسترده، تامین مالی پروژه‌های مسکن در اقصی نقاط کشور را بر عهده گرفته است، اظهار کرد: تا امروز قرارداد ۳۸۵ هزار واحد مسکونی به ارزش ۱۸۵ همت در بانک مسکن به امضا رسیده است و بالغ بر ۱۳۵ همت سهم‌الشرکه متناسب پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پرداخت شده است که به تناسب رشد فیزیکی پروژه‌ها نسبت به پرداخت مابقی سهم الشرکه نیز اقدام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از ابتدای پروژه ۶۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن رشت همه مساعدت‌های لازم از سوی بانک مسکن صورت گرفته است، اظهار داشت: این اقدامات شامل انعقاد قرارداد در چندین مرحله، تامین منابع مالی، نظارت و ارزیابی پروژه‌ها و تمدیدهای لازم است.

پرداخت ۱۱۰ میلیارد تومان به پروژه ۶۲۴ واحدی گیلان

فاضلیان با بیان اینکه بنیاد مسکن استان به عنوان کارفرما و عامل اجرایی این پروژه فعالیت می‌کند، گفت: مجتمع در ۱۴ بلوک ساخته می‌شود و ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بانک مسکن تاکنون ۱۱۰ میلیارد تومان سهم‌الشرکه متناسب با پیشرفت واحدها پرداخته است.

وی افزود: تامین اعتبار برای کلیه پروژه‌های بالای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور، از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان در کشور انجام شده است و انتظار این است که بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و پیمانکاران در شهرها با مدیریت زمانی پروژه‌ها، سطح رشد پروژه‌ها را افزایش دهند تا بانک مسکن نیز نسبت به تامین مالی پروژه‌ها اقدام کند و پروژه‌ها در اسرع وقت به دست ذینفعان و متقاضیان برسد.

فاضلیان در خصوص این پروژه گفت: مکاتبات لازم با بانک مرکزی صورت می‌گیرد تا با توجه به شرایط خاص این پروژه، در صورت کسب مجوز، نسبت به اعطای متمم و تمدید مجدد اقدام شود.

وی در این خصوص یادآور شد: در تمدید پروژه باید دلیل مشخص، موجه و اقناعی وجود داشته باشد چرا که پروژه‌ای که پیشرفت فیزیکی نداشته باشد، در تمدید ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

انعقاد قرارداد ۷۰۰۰ واحد نهضت ملی در گیلان توسط بانک مسکن

عضو هیات مدیره بانک مسکن به پیشرفت نهضت ملی مسکن در گیلان اشاره کرد و گفت: در استان گیلان، حجم قراردادهای انعقادی نهضت ملی مسکن در حدود ۷ هزار واحد مسکونی به ارزش ۲,۶۰۰ میلیارد تومان است که از این مبلغ تاکنون حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: از مجموع کل پروژه‌های انعقادی، حدود ۳۲۰۰ واحد تعیین تکلیف و به دست متقاضیان رسیده است.

فاضلیان، سهم بانک مسکن در تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان گیلان را بالای ۹۰ درصد عنوان کرد و گفت: در مقایسه با سایر بانک‌ها، عملکرد بانک مسکن در این حوزه وزین تر و شایسته‌تر بوده است.

وی در پایان سخنان خود گفت: بانک مسکن همه تلاش خود را در اجرای این پروژه و سایر پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهد داشت و امید است این واحدها هر چه سریع‌تر به دست متقاضیان و ذینفعان برسد.