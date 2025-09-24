بودجه جشنواره آئینی و سنتی از ۳۰ به ۱۵ میلیارد رسید؛ حذف درس تعزیه!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و دومین جشنواره نمایشهای آئینی و سنتی، صبح چهارشنبه ۲ مهر در تالار مشاهیر مجموعه تئاترشهر با حضور رضا مردانی مدیر اداره کل هنرهای نمایشی، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، سیاوش ستاری دبیر جشنواره، ابراهیم گلهدار زاده دبیر بخش پژوهش جشنواره برگزار شد.
اجرای این نشست رسانهای را محمد عابدین مسئول دبیرخانه عهدهدار بود.
سپس از پوستر جشنواره با حضور دبیر جشنواره، مدیرکل هنرهای نمایشی و مدیرعامل انجمن نمایش، داوود فتحعلی بیگی رونمایی شد.
در باب اهمیت آئینها و ریشهها
در ابتدا رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، گفت: بخشی از آئینها و سنتهای ما ریشه در هویت و میراث فرهنگی ایران دارد و آشنایی با آنها میتواند در تقویت فرهنگ و هنر کشور مؤثر باشد. این جشنواره در راستای پاسداشت اصالت ایران اسلامی برگزار میشود و از برنامههای مورد تأکید وزیر فرهنگ نیز هست.
وی افزود: در حوزه دیپلماسی فرهنگی، چه زیباتر از آن است که آیینها و سنتها در قالب نمایش معرفی شوند؛ کاری که سالها به دست بزرگان و هنرمندان این عرصه انجام شده است.
مردانی ضمن قدردانی از تلاشهای دبیر جشنواره و دستاندرکاران، عنوان کرد: در مدت زمان کوتاه، تلاشهای شبانهروزی ارزشمندی انجام شد و این رویداد سنگین با همت هنرمندان و استادان بزرگ به سرانجام رسید.
وی افزود: امیدواریم این جریان ارزشمند در دورههای بعد نیز استمرار یابد، چرا که آشنا کردن نسل جوان با آئینها و سنتهای ایرانی در سراسر کشور اقدامی بینظیر و منحصر به فرد است.
انجمن هنرهای نمایشی همراه و پشتیبان جشنواره
در ادامه سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی عنوان کرد: این جشنواره فرصتی است برای احیا و بازیابی سنتهای تاریخی و فرهنگ غنی ایرانی؛ بهویژه در روزهایی که بیش از هر زمان دیگری قلب ما برای ایران میتپد. بسیار خرسندم که انجمن هنرهای نمایشی به عنوان همکار و پشتیبان در برگزاری بیست و دومین جشنواره نمایشهای آئینی و سنتی حضور داشته است.
رویدادی که باید برجسته شود!
وی افزود: اگر بخواهیم در میان رویدادهای تئاتری ایران جشنوارهای را برجسته کنیم، بدون تردید جشنواره نمایشهای آئینی و سنتی جایگاه ویژهای دارد. این رویداد نهتنها ریشه در میراث نمایشی ایران دارد، بلکه میتواند در تئاتر معاصر جهان نیز نقشی مؤثر ایفا کند. چراکه آثار نمایشی ایرانی دارای ویژگیهای منحصربهفردی هستند که نمونه آن در جهان کمتر یافت میشود و همین امر میتواند موضوع پژوهش، بازآفرینی و حتی الهامبخشی برای هنرمندان دیگر کشورها باشد.
وی تأکید کرد: برگزاری این جشنواره با نگاهی تازه و متفاوت، امکان پرداختن به آئینهای ایرانی در سراسر کشور و ارتباط سازنده با نسل جدید را فراهم میکند. همچنین توجه به پژوهش و ایجاد گفتوگو میان فرهنگها، این رویداد را به فرصتی ارزشمند در دیپلماسی فرهنگی تبدیل کرده است.
اسدی یادآور شد: علیرغم دشواریهای موجود، از جمله محدودیتهای مالی و کمبود فضاهای نمایشی، دستاندرکاران جشنواره با تلاش شبانهروزی توانستند پیوندی میان آیینهای سنتی و مخاطبان سراسر ایران برقرار کنند. از تلاشهای آقای ستاری، دبیر جشنواره، و گروه همکاران ایشان قدردانی میکنم و امیدوارم این جشنواره همچنان در مسیر رشد و تداوم قرار گیرد.
جشنواره مستلزم داشتن خانهای مشخص است
سیاوش ستاری در ابتدای نشست با نگاهی انتقادی سخنان خود را آغاز کرد و گفت: چرا به این فکر نمیکنیم که اگر جشنواره آئین سنتی ۲سالانه برگزار میشود، دبیر آن از پیش مشخص نمیشود که دبیر ۲ سال فرصت داشته باشد؟ جشنواره آئینی و سنتی مستلزم داشتن خانهای مشخص است، این همه ملک در این تهران پهناور وجود دارد، ما تنها یک ساختمان قدیمی نیاز داریم که بدل به یک تماشاخانه نمایش ایرانی تبدیل شود. من در این جشنواره سعی کردم ضرورت آموزش و پژوهش را در این دوره به یاد بیاورم.
توجه به مسئله آموزش
وی افزود: در این دوره سعی کردیم که به مسئله آموزش توجه کنیم، «مدرسهای به وسعت ایران» اقدامی در همین مسیر بود ۵۴۸۰ ساعت آموزش اتفاق افتاد. ۵ سال است که من در روستاها خیمه شب بازی آموزش میدهم و شاید بهتر است که بگویم آموزش میبینم، اتفاقی که در این دوره افتاد تبدیل اجراگر به مدرس بود. تمامی این اتفاقات در ۱۵ روز شکل گرفت. ۱۱۵ کارگاه در ۶۴ استان ایران شکل گرفت که فکر میکنم این آمار، آماری بیسابقه است. در این مسیر تمامی آموزشگاه های خصوصی و انجمنهای هنرهای نمایشی استانهای مختلف بانی اقتصادی این اتفاقات بودند و ما تنها در حد پرداخت دستمزد ناچیزی به استاد سهیم بودیم.
ضرورتی برای بینالمللی بودن جشنواره وجود ندارد
ستاری در ادامه با اشاره به بخش اجرایی جشنواره، عنوان کرد: ما ۲ بخش اجرایی داریم؛ داخل سالن و خارج سالن. متاسفانه به دلیل کمبود وقت بخش تولیدات تازه جشنواره، رونق چندانی ندارد. آثار داخل سالن در ۳ سالن در مجموعه تئاتر شهر که شامل تالارهای سایه، چهارسو و قشقایی است به صحنه میروند و اجرای محدودی در تالار حافظ نیز روی صحنه میرود. در بخش بینالملل متأسفانه ظرفیت مالی برای حضور آثار از کشورهای دیگر وجود نداشت و عدهای معتقد بودند که ضرورتی هم برای بینالمللی بودن جشنواره وجود ندارد.
واحد درسی «تعزیه» حذف شد؟؛ ۱۰۰ سال است که نمایش سایه اجرا نشده است!
سپس ابراهیم گلهدار زاده دبیر بخش پژوهش جشنواره بیان کرد: وقتی که با آقای ستاری در مورد بخش پژوهش و آموزش جشنواره صحبت کردیم متوجه وسعت کار شدیم و خداراشکر به شکلی شایسته و بایسته برگزار شده و میشود.
وی افزود: من حاوی خبر تلخی هستم و آن این است که ۱۰۰ سال است نمایش سایه ایرانی برگزار نشده است و این حاکی از عدم توجه به نمایشهای ایرانی است. ما در هرجای دنیا به عنوان یک تئاتری به چیزی جز نمایشهای ایرانی خود میتوانیم افتخار کنیم؟ در دانشگاهها نیز این کم توجهی وجود دارد. ما درسی تحت عنوان «تعزیه» داشتیم، که این درس پس از مدتی حذف شد، در نتیجه کجای دنیا باید تعزیه را آموزش دهد؟ میگویند که منابع نداریم، معلم نداریم. عجیب است که ما با این سبقه دانشگاهی در این کشور، توانایی تربیت معلم یا تامین منابع نداریم.
آغاز نشستها از ۳ مهر
وی افزود: ۵ نشست داریم که از ۳ مهر آغاز میشود. تمامی این کارگاهها با مباحث نظری آغاز میشود و به مباحث عملی و اجرایی میرسد. از کشورهایی مختلفی استادهایی را دعوت کردیم که به صورت آنلاین نشستها را برگزار میکنند.
ستاری در پاسخ به پرسشی در مورد اختتامیه جشنواره، بیان کرد: در حال بررسی هستیم که باتوجه به شعار جشنواره که نمایش ایرانی برای همه مردم ایران است، اختتامیهای در فضای باز برگزار کنیم که این موضوع هنوز قطعی نشده است.
بودجهای که مدام کم میشود
ستاری در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد بودجه جشنواره، توضیح داد: برآورد اعلامی من به معاونت هنری سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده است اما ۱۹ میلیارد در نهایت تصویب شد و از این ۱۹ میلیارد، ۴ میلیارد را نیز از ما گرفتند و گفتند که به دلایلی این ۴ میلیارد به ما تعلق نمیگیرد و در نهایت بودجه دریافتی ۱۵ میلیارد تومان است.
