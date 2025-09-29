آثار منتخب بخش «اشکال نمایش سنتی» جشنواره آیینی و سنتی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و دومین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی، داوود فتحعلی بیگی، محمدحسین ناصربخت و مهدی صفارینژاد که هیئت انتخاب بخش «اشکال نمایش سنتی (فضای باز)» بودند، آثار برگزیده خود را معرفی کردند.
آثار منتخب اشکال نمایش سنتی در شش بخش مجالس شبیهخوانی، تخت حوضی، نقالی، پرده خوانی، نمایش عروسکی نخی سنتی، نمایش عروسکی، دستکشی سنتی و نمایش سنتی سایه معرفی شدند.
مجالس شبیهخوانی
«مجلس شبیه اویس قرنی» - احمد عزیزی (تهران)
«مجلس شبیه احمد سفاح» - عباس حیدری (تهران)
«مجلس شبیه کمالالملک» - مهدی دریایی (اراک)
«مجلس شبیه رستم و سهراب» - علی عزیزی (گرمسار)
«مجلس شبیه خسرو و انوشیروان» - حمید مؤمنزاده (اصفهان)
«مجلس شبیه دختر رومی و پسر پارسا» - امیر سلیمانی مقدم (تهران)
تخت حوضی
«بازارچه پارچهفروشان» - اصغر لشگری (مشهد)
«پهلوان کچل و مبارک» - علی فتحعلی (تهران)
«خواستگاری» - علی طربی (شهر ری)
«مالیاتگیری» - داوود داداشی (تهران)
«عکاسباشی» - محمد حاجمحمدی (کرج)
نقالی
«نقل آرش کمانگیر» - مرشد چایانی (همدان)
«نقل خسرو و شیرین از نظامی تا شاهنامه» - پریسا سیمینمهر (کرج)
«نقل نبرد رستم و اشکبوس» - محمدرضا معجونی (کرج)
«نقل خفتان ببر بیان» - حسین ظاهری (تهران)
«نقل گرد آفرید» - طاهره بهرامی (تهران)
«نقل جنگ هاماوران» - فهیمه بارچی (تهران)
«نقل امیرکبیر» - مهدی دریایی (اراک)
پردهخوانی
«نقل پرده سیاوش» - سید مهرداد کاووسی (همدان)
«نقل ضحاک ماردوش» - ابوالفضی ورمزیار (تهران)
«نقل رستم و سهراب» - مرشد علی مداحی (تبریز)
«نقل باز و کبوتر» - رسول میرزاعلی (شهر ری)
«نقل رشادت حضرت علی (ع)» - مرشد محمد احدی (تهران)
«نقل حضرت ابوالفضل (ع)» - مرشد نقی صباغ (همدان)
«نقل بیژن و منیژه» - مرشد علی مداحی (تبریز)
نمایش عروسکی نخی سنتی
«نمایش خیمه شببازی» - صفرعلی محمدزاده (تهران)
«نمایش خیمه شببازی» - افسانه غریبنواز (لاهیجان)
«نمایش خیمه شببازی» - مریم تواسونی (کرج)
«نمایش خیمه شببازی» - حسین ربیعی (تهران)
«نمایش خیمه شببازی» - ساسان مهرپویان (تهران)
«نمایش خیمه شببازی» - میثم یوسفی (تهران)
نمایش عروسکی و دستکشی سنتی
«عروسی شیرازی» - میترا توکلپور (شیراز)
«پهلوان کچل» - جواد حیدرپور (شیراز)
«جیجی ویجی» - خلیل جوانمردی (شیراز)
«خُمبازی (تو این خُمره چه خبره؟)» - سید معصومه صفایی (تهران)
«جیجی ویجی» - فهیمه میرزاحسینی (تهران)
نمایش سنتی سایه
«یزید در آتش» - محمود دهقان هراتی (کرج)
«سیاوش به روایت مبارک» - محمود دهقان هراتی (کرج)
«سلامان و مبارک» - محمود دهقان هراتی (کرج)
«قرهگوز» - انیس ارگون (ترکیه)
«معجزه دستها» - حسن طاهریزاده (اصفهان)
نتایج بخش آیین ها و بازیهای اقوام متعاقبا اعلام میشود.
بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی - پژوهشی، فضای باز و صحنهای در حال برگزاری است.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره مراجعه کنید.
