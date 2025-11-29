تکریم پیشکسوت تئاتر کرمانشاه؛ پلوک سرمایه‌ ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه و جمعی از همراهان، شامگاه شنبه با حضور در منزل استاد هواس پلوک، هنرمند باسابقه و چهره برجسته نمایش آئینی، با وی دیدار و گفتوگو کردند.
محمدرضا درند، رئیس انجمن نمایش استان کرمانشاه در این دیدار با قدردانی از حضور مدیران ارشد هنری کشور گفت: استاد پلوک افتخار نمایش استان و از چهرههای ماندگار هنر کرمانشاه است.
در ادامه رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از زحمات استاد پلوک اظهار داشت: تکریم پیشکسوتان هنری از تأکیدات جدی وزیر فرهنگ و معاونت هنری است و در سفرهای استانی یکی از برنامههای ثابت ما محسوب میشود.
وی افزود: پیشکسوتان سرمایههای فرهنگی کشور هستند و ما وظیفه داریم با احترام و تکریم از جایگاه آنان پاسداری کنیم.
مردانی با بیان اینکه استاد پلوک از باسابقهترین هنرمندان نمایش آئینی است، گفت: کارهای ایشان در حوزه نمایشنامههای آئینی کاملاً صاحب سبک بوده و بخشی از هویت فرهنگی نمایش ایران را شکل داده است.
پلوک؛ نماد تئاتر آئینی کرمانشاه
در ادامه مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز با قدردانی از حضور مدیرکل هنرهای نمایشی در جشنواره تئاتر استان گفت: پیشکسوتان سرمایههای فرهنگی ما هستند و استاد پلوک یکی از ارزشمندترین این سرمایههاست.
وی با تأکید بر جایگاه کرمانشاه در تئاتر آئینی افزود: این استان در حوزه نمایشهای سنتی و آئینی حرفهای زیادی برای گفتن دارد و باید کرمانشاه را مهد هنر آئینی دانست.
تیموری نقش جشنوارهها در معرفی هنرمندان را مهم دانست و اظهار کرد: از دل جشنوارههاست که مفاخر هنری معرفی میشوند و باید از این ظرفیت برای معرفی بزرگان استفاده کرد.
استاد هواس پلوک نیز در این دیدار با تشکر از توجه و حضور مسئولان گفت: نسبت به جامعه و کشور احساس مسئولیت دارم و همین مسئولیتپذیری باعث شده کار و پژوهش را ادامه دهم.
وی افزود: استان کرمانشاه معدن آئینها و رسوم متنوع است و تاکنون ۳۰۷ آئین را گردآوری کردهام. مردم گذشته برای هر موضوع آئین خاصی داشتهاند.
در پایان این دیدار از استاد پلوک و همسر ایشان –به عنوان نماد همراهی و فداکاری در کنار پیشکسوتان هنر– تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
