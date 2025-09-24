دریافت 4 MB کد خبر 6600529 https://mehrnews.com/x3975H ۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰ کد خبر 6600529 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰ وزیر نفت: بهزودی بنزین سوپر در شهرهای بزرگ عرضه میشود محسن پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت گفت: خوشبختانه فرایند تامین بنزین سوپر تسریع شده است. کپی شد مطالب مرتبط هیئت سرمایهگذاری جمهوری آذربایجان وارد بندرعباس شد پاک نژاد: اسنپ بک تاثیری در فروش نفت ندارد استاندار ایلام:زمینه تربیت نیروی ماهر در بخش نفت و گاز ایلام فراهم است افتتاح نخستین واحد سیار نمک زدایی صنعت نفت ایران در دهلران برچسبها محسن پاک نژاد نفت هیئت دولت بنزین سوپر وزیر نفت
