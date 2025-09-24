دریافت 4 MB
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

وزیر نفت: به‌زودی بنزین سوپر در شهرهای بزرگ عرضه می‌شود

محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت گفت: خوشبختانه فرایند تامین بنزین سوپر تسریع شده است.

