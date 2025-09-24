استاندار ایلام:زمینه تربیت نیروی ماهر در بخش نفت و گاز ایلام فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور مسئولان استانی و دست‌اندرکاران صنعت نفت، که نخستین واحد سیار نمک‌زدایی در منطقه چشمه دلراد از توابع استان ایلام به بهره‌برداری رسید اظهار کرد: این پروژه با هدف افزایش ظرفیت میدان نفتی چشمه خشک دالپری و پایدارسازی شرق، گامی مهم در راستای افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء بهره‌وری در منطقه برداشته است.

استاندار ایلام، در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت نفت، پیمانکاران پروژه و به‌ویژه پیمانکاران بومی که با تخصص و دانش خود در منطقه به کار گرفته شده‌اند، اظهار داشت: این واحد سیار نمک‌زدایی، حاصل همکاری و تخصص نیروهای ارزشمند کشورمان است که توانسته‌اند با موفقیت این پروژه را به سرانجام برسانند.

وی با تأکید بر لزوم تداوم و تسریع در اجرای پروژه‌های نفت و گاز در استان، افزود: هدف اصلی ما توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مستمر و پایدار است. برای دستیابی به این مهم، نیازمند شتاب‌بخشی به پروژه‌های میادین مختلف نفت و گاز و همچنین زنجیره‌های ارزش مرتبط در استان هستیم.

استاندار ایلام همچنین بر اهمیت به‌کارگیری نیروهای توانمند و کارآمد بومی در پروژه‌های صنعت نفت و گاز تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت نیروهای متخصص و کارآمد استان در پروژه‌هایی که نیازمند تخصص آن‌هاست، استفاده کنیم. همچنین برای سایر جوانان جویای کار، از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و برنامه‌هایی که در سطح استان و به‌ویژه شهرستان مرزی دهلران اجرا می‌شود، زمینه را برای تربیت نیروی متخصص و ماهر در حوزه صنعت نفت و گاز فراهم خواهیم کرد.

این بهره‌برداری، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان ایلام، به‌ویژه در مناطق نفت‌خیز و با بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی است.